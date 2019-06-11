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11.06.2019
Интерфакс-АВН

Проект МС-21 не сильно пострадал от прекращения поставок композитов из США - Борисов

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Четвертый летный опытный образец среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 (серийный номер 21006) в постройке в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Крыло уже пристыковано. Иркутск, 31.01.2019
Четвертый летный опытный образец среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 (серийный номер 21006) в постройке в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Крыло уже пристыковано. Иркутск, 31.01.2019.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Сертификационные испытания самолета могут задержаться

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Необходимость заместить иностранные композитные материалы в МС-21 не стала серьезной проблемой для реализации проекта, заявил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"На год примерно (отодвинут - ИФ). Они (композитные материалы - ИФ) не будут являться серьезным препятствием, думаю, что мы скоординируем все планы по производству собственных композитов", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о проблеме с композитными материалами.

"Будет больше держать завершение сертификационных испытаний, хотя три самолета летают. Риски всегда есть: погодные условия, еще что-то, достаточно большое количество полетов надо сделать, чтобы сертифицировать самолет по всем правилам: российским и международным", - сказал вице-премьер.

В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство самолетов МС-21 сдвигается на год из-за прекращения Соединенными Штатами Америки поставок композитных материалов.

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности, "Росатом", уже есть. Срок запуска в серийное производство несколько сдвигается. Мы должны были уже к концу этого года выпустить несколько самолетов серийно, а сейчас это сдвинется к концу 2020 года - то есть на год сдвигается", - сказал тогда Чемезов.

По его словам, композитные материалы будут российскими, а не покупаться за рубежом.

Санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК") и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21, сообщила в январе газета "Коммерсант".

По данным газеты, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

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Страны
Россия
США
Япония
Компании
Аэрокомпозит ЗАО
ОАК
Росатом
Ростех
Технология ОНПП Ромашина
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
МС-21
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