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11.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Дальняя авиация США оказалась в критической ситуации

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Источник изображения: Staff Sgt. Peter Reft/U.S. Air Force/Global Look Press

Возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией оказались под угрозой, свидетельствуют данные комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам.

Из-за возраста у США остались лишь "единицы" боеготовых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer – последний из них произвели более 30 лет назад. При этом нет ресурсов для их обслуживания, передает РИА "Новости" со ссылкой на Air Force Times.

Ситуация стала настолько плачевной, что оставшихся B-1B не хватает даже для тренировок, поэтому пилотов приходится перебрасывать на другие самолеты.

Напомним, в декабре посол США в Колумбии Кевин Уитакер отреагировал на прибытие в Венесуэлу российских Ту-160, Ан-124 и Ил-62, отметив, что они "реально из музея" и нельзя считать провокацией "самолеты такого возраста".

В Минобороны России назвали его оценку дилетантской.


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Венесуэла
Колумбия
Россия
США
Продукция
Ан-124
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
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