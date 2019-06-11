Дальняя авиация США оказалась в критической ситуации

Возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией оказались под угрозой, свидетельствуют данные комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам.

Из-за возраста у США остались лишь "единицы" боеготовых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer – последний из них произвели более 30 лет назад. При этом нет ресурсов для их обслуживания, передает РИА "Новости" со ссылкой на Air Force Times.

Ситуация стала настолько плачевной, что оставшихся B-1B не хватает даже для тренировок, поэтому пилотов приходится перебрасывать на другие самолеты.

Напомним, в декабре посол США в Колумбии Кевин Уитакер отреагировал на прибытие в Венесуэлу российских Ту-160, Ан-124 и Ил-62, отметив, что они "реально из музея" и нельзя считать провокацией "самолеты такого возраста".

В Минобороны России назвали его оценку дилетантской.

Антон Антонов