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11.06.2019
Военное обозрение

Финские пограничники выходили на перехват "Змея Горыныча"

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Подразделение береговой охраны Финляндии было поднято по тревоге в связи с обнаружением "неопознанного объекта" в водах Финского залива.

Источник изображения: Фейсбук

Пограничный расчёт получил сообщение о том, что неопознанное судно в тумане движется в сторону морских границ Финляндии.

Финская пресса сообщает, что для идентификации "неопознанного объекта" был выдвинут пограничный катер, на котором находились вооружённые представители Береговой охраны. На официальной странице ведомства обозначено то, что при приближении к объекту тот напоминал "трёхголового монстра".

В итоге оказалось, что это российская прогулочная лодка (яхта), которая выполнена в виде древнерусской ладьи.

Изображения в Фейсбуке говорят о том, что заявления финнов о "трёхголовом монстре" не оказались случайными, как и доказывают незнание финскими пограничниками русских народных сказок. Российская яхта выполнена в виде сказочного персонажа Змей Горыныч, на что финнам и указали в комментариях.

Несколько комментариев от финских пользователей:

У русских этот трёхголовый монстр называется Змей Горыныч

У соседей ещё вообще много креатива

Русский военный корабль! В финских территориальных водах…

Источник изображения: Фейсбук

Из комментариев в Рунете:

Финские пограничники доблестно справились со Змеем Горынычем, перехватив его в водах в Финского залива

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Финляндия
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