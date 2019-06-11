В Индии: Если мы откажемся от закупки С-400, русские будут раздражены

Индийские репортёры поинтересовались у официальных лиц вопросом о том, как обстоят дела с контрактом на поставки ЗРК С-400 из России. Издание The Print пишет, что источники издания из числа представителей властей отмечают готовность Нью-Дели довести работу в рамках этого контракта до логического завершения, несмотря на то, что Вашингтон продолжает оказывать на Индию давление.

Источник изображения: topwar.ru

Журналисты поинтересовались у представителей власти, не называя конкретных имён респондентов, может ли случиться так, что Индия всё же будет вынуждена отказаться от закупки С-400 у России?

Источник The Print:

Вопрос с закупками С-400 давно решён. Отказаться от сделки в рамках уже подписанного контракта всегда возможно, это предусмотрено любым контрактом, но это будет иметь серьёзные последствия, в том числе и с точки зрения безопасности Индии.

Другой высокопоставленный источник, с которым побеседовали журналисты индийского издания, говорит, что отказ от закупок С-400 на конечном этапе "вызовет раздражение у русских".

Из заявления неназванного источника The Print:

Русские будут раздражены. Помните, что речь идет не только о российских истребителях и системе ПВО. Во многих областях, таких как ядерный сектор, россияне являются нашим единственным источником. Они играют большую роль и в программе атомных подводных лодок. Это (в случае отказа от выполнения контракта по С-400) также повлияет на нефтяной бизнес и отношения в других областях.

Напомним, что США оказывают давление на Индию, пытаясь убедить её в необходимости отказа от приобретения российских ЗРК С-400 "Триумф".