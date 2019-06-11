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11.06.2019
Lenta.ru

Боеготовность дальней авиации США оказалась под угрозой

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Источник изображения: Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

У США остались "единицы" боеготовых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, пишет Air Force Times.

На данный момент в авиационном строю в США числится 62 самолета этой модели, однако в боеготовом состоянии из них находятся лишь девять. Причина такого удручающего состояния флота B-1B заключается в возрасте самолетов — последний из них был произведен более 30 лет назад. Кроме того, для их обслуживания нет необходимых ресурсов, в связи с чем возможности Пентагона по нанесению ударов с применением дальней авиации "оказались под угрозой", отмечает издание.

В Конгрессе США был предложен законопроект, требующий от ВВС США внести предложения по повышению готовности бомбардировщиков к весне следующего года.

B-1B Lancer — это американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Бомбардировщик способен выступать носителем обычного и ядерного оружия. Машина (в базовой версии B-1 Lancer) эксплуатируется с 1984 года. B-1B Lancer предназначен для маловысотного прорыва ПВО противника посредством полета на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.

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Страны
США
Продукция
В-1В Lancer
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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