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11.06.2019
bmpd.livejournal.com

В состав ВМС Шри-Ланки введен бывший американский патрульный корабль Sherman

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6 июня 2019 года в Коломбо (Шри-Ланка) состоялась официальная церемония ввода в строй ВМС Шри-Ланки большого патрульного корабля Р 626 Gajabahu - бывшего патрульного корабля Береговой охраны США WHEC 720 Sherman (типа Hamilton), переданного в порядке американской военной помощи. На церемонии присутствовал президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена. Gajabahu (полное водоизмещение 3300 тонн, длина 115 метров) стал самой крупной боевой единицей ВМС Шри-Ланки за всю их историю.

Введенный в состав ВМС Шри-Ланки большой патрульный корабль Р 626 Gajabahu (бывший американский WHEC 720 Sherman типа Hamilton). Коломбо, 06.06.2019 (с) министерство обороны Шри-Ланки

Передача выведенного из состава Береговой охраны США WHEC 720 Sherman Шри-Ланке состоялась 27 августа 2018 года в Гонолулу (Гавайские острова). По окончании подготовки ланкийского экипажа, корабль прибыл из США на Шри-Ланку 12 мая 2019 года.

Корабль получил ланкийское название Gajabahu в честь могущественного древнего сингальского царя Гаджабаху I, правившего ориентировочно в 113-135 годах и совершавшего в том числе военные походы в Южную Индию (тронное имя "Гаджабаху" означает "рука могучая как у слона"). Ранее это название в ВМС Шри-Ланки носил бывший канадский фрегат Strathadam типа River постройки 1944 года, купленный в 1958 году у Израиля (входил в состав израильского флота как Misnak) и эксплуатировавшийся до середины 1980-х годов.

WHEC 720 Sherman являлся одним из 12 больших патрульных кораблей Береговой охраны США типа Hamilton, введенных в строй с 1967 по 1972 годы, и до начала вступления в состав Береговой охраны США с 2008 года новых патрульных кораблей типа Legend бывших самыми крупными патрульными кораблями в ее составе. Sherman был введен в строй в сентябре 1968 года и выведен из состава Береговой охраны США в Гонолулу 29 марта 2018 года (таким образом возраст корабля превышает 50 лет).

С 2011 года корабли типа Hamilton выводятся из состава береговой охраны США и реализуются иностранным флотам. К настоящему времени списано девять кораблей типа Hamilton, из которых три были переданы ВМС Филиппин (WHEC 715 Hamilton, WHEC 716 Dallas и WHEC 719 Boutwell), два - ВМС Нигерии (WHEC 718 Chase и WHEC 721 Gallatin), два - ВМС Бангладеш (WHEC 723 Rush и WHEC 725 Jarvis), один (WHEC 722 Morgenthau) - береговой охране Вьетнама, и один (WHEC 720 Sherman) - ВМС Шри-Ланки. Предположительно, из трех остающихся кораблей этого типа, которые будут списаны в ближайшее врремя, два будут также переданы Вьетнаму и один - Филиппинам. Передача самих кораблей производится на безвозмездной основе, но страна-получатель должна оплатить ремонт и необходимые доработки кораблей, а также подготовку их экипажей в США (в частности, Филиппины, за полученный в 2016 году Boutwell суммарно заплатили 16 млн долл).

В составе ВМС Шри-Ланки уже имеется один бывший американский патрульный корабль Р 621 Samudura - бывший средний 1150-тонный корабль Береговой охраны США WMEC 622 Courageous постройки 1968 года, переданный Шри-Ланке в 2004 году.

Видео (с) ВМС Шри-Ланки:

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Страны
Бангладеш
Вьетнам
Израиль
Индия
Канада
Нигерия
США
Филиппины
Шри-Ланка
Проекты
Hamilton
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