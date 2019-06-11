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11.06.2019
Интерфакс-АВН

КНДР считает, что отношения между США и Южной Кореей испытывают трудности

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Иллюстрация на тему отношений США и Южной Кореи.

Гонконг. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Северная Корея считает, что отношения между Сеулом и Вашингтоном не так хороши, как заявляют представители двух стран.

"Власти США и Южной Кореи трубят о "более крепком, чем когда-либо, американо-корейском союзе", но, если мы посмотрим вглубь, их отношения не кажутся такими комфортными", - отмечает северокорейский сайт Meari в своей публикации.

По мнению авторов статьи, США "оказывают давление на власти" Южной Кореи в вопросе отношений с Пхеньяном и "прямо игнорируют" мнение Сеула.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
КНДР
США
Южная Корея
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