В России признали Dragon перспективнее "Прогресс МС"

Российский транспортный грузовой космический корабль "Прогресс МС" превосходит американский Dragon доставкой жидких грузов, системой стыковки, стоимостью пуска и статистикой успешных стартов, пишет "Звезда".

Однако многоразовый Dragon, согласно еженедельнику, оказывается перспективнее одноразового "Прогресс МС", поскольку способен в четыре раза дольше работать на околоземной орбите, может трансформироваться в полноценный сегмент орбитальной станции, обладает большей грузоподъемностью и способен доставлять грузы с Международной космической станции (МКС) на Землю.

Положение российских грузовиков на международном рынке "Звезда" связывает с действиями инженеров и менеджеров "Роскосмоса". Еженедельник отмечает, что "если ничего не предпринять", то прогресс "съест" "Прогресс МС".

В мае генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российская пилотируемая космонавтика продолжительное время окупалась за счет сотрудничества с американской стороной.

В том же месяце Пентагон анонсировал запрет на использование российских ракет для выведения американских спутников.