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11.06.2019
ИноСМИ

El Mundo (Испания): Владимир Путин против военной службы в России

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Российская армия
Российская армия.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Вяткин

Автор испанской "Мундо", комментируя заявление Путина о планах провести военную реформу, в результате которой россияне будут освобождены от службы по призыву, черной краской рисует российскую армию, утверждая что она погрязла в коррупции, в ней процветает дедовщина, и что молодые люди якобы всеми силами пытаются избежать прохождение службы.

Президент хочет отменить обязательную военную службу, которая когда-то длилась 25 лет и сейчас очень непопулярна среди россиян из-за дедовщины

Когда-то военная служба была равносильна погребению заживо. Рекрутская повинность на пожизненную службу была введена в 1699 году, при Петре Великом. Мужчина становился солдатом на такой огромный срок, а продолжительность жизни крестьянина была настолько мала, что родные с ним прощались навсегда. Президент России Владимир Путин недавно объявил, что настало время поднять вопрос об отмене призыва на срочную службу в России, хотя для этого "потребуется время".

В Норвегии, Греции, Австрии, Швеции, Финляндии, Дании, Эстонии, Литве и Кипре призыв в армию по-прежнему обязателен. Но в России он очень непопулярен, поскольку связан с коррумпированностью и неэффективностью системы. А также поскольку является унизительным и опасным из-за дедовщины, когда старшие унижают младших: психологическое или физическое насилие оставляет неизгладимые последствия.

Для молодых людей и их родителей призыв на службу - больше, чем просто головная боль. "Мы начинаем думать, как избежать военной службы, еще когда вынашиваем ребенка", - говорит Анна, мать-одиночка из Москвы. Осенью прошлого года Степан Цымбал, худой и смуглый парень, выросший в Кореновске в Краснодарском крае, был призван в армию. Его направили в 252-й полк в Богучаре (Воронежская область), где он работал поваром. 10 февраля он был найден мертвым. Семье сообщили, что произошла "внезапная остановка сердца", однако в официальном отчете говорится, что на теле были травмы: его избили до смерти. Тело показали родным только на мгновение. Рот и глаза были разбиты. Отеки на руках указывали на то, что он был связан.

При царизме каждая община сама выбирала мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, которые должны были провести остаток жизни в армии. Позднее срок службы был сокращен "всего лишь" до 25 лет. Если вы были более полутора метров роста, имели хорошие зубы и несколько братьев (чтобы ваш уход не разрушил полностью семейный бюджет), тогда у вас были все шансы очутиться в армии. Освободиться можно было, заплатив 500 рублей и найдя кого-нибудь, кто готов был заменить вас. Сейчас процедура избегания службы аналогична. Например, можно изменить результаты психиатрической экспертизы, заплатив более 2000 евро. Подобные махинации превратились в процветающий бизнес, который постоянно подпитывается печальной статистикой. В российской прессе ежегодно сообщается о пяти сотнях убитых в ходе прохождения военной службы. Половина из них погибает в результате самоубийства, в некоторых случаях это результат дедовщины. Однако тот, кто уклоняется от службы, не получит заграничный паспорт.

Раз и навсегда покончить с военной службой? Это значится в повестке дня Путина с первых лет его пребывания на посту президента - с 2002 года. Однако правительство продолжает забирать молодых людей, несмотря на все несовершенства призывной системы. Низкий уровень рождаемости в девяностых сильно снизил количество мужчин призывного возраста. С сокращением срока до одного года ожидалось снижение количества "дедов", однако к унизительной практике присоединились и офицеры.

70% российских молодых мужчин не хотят служить в армии именно из-за "дедовщины". Согласно исследованию 2015 года, из 150 тысяч человек, которые должны отправиться на службу по осеннему призыву, 75 тысячам удается от нее уклониться, хотя и не всегда окончательно. Но не обязательно прибегать к обману - в последний момент можно пойти в магистратуру.

Поколение постарше вспоминает, что в СССР военная служба длилась от двух до трех лет и была обязательной для всех мужчин. В 2012 году одним из пунктов предвыборной программы Михаила Прохорова, кандидата от либералов, который занял четвертое место на выборах, была отмена обязательной военной службы. Но страна выбрала не его, и правительство начало программу по восстановлению бывшей советской молодежной организации "Юнармия" для предоставления базовой военной подготовки для мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 18 лет.

Вступив в должность, нынешний министр обороны Сергей Шойгу провел реформу армии "ниже колен": он объявил, что солдаты будут носить носки вместо портянок (прямоугольный кусок ткани для обматывания ног, иногда дополняющийся соломой для защиты от холода и натирания). Английские и американские солдаты перестали носить портянки после Первой мировой войны. Тысячи молодых россиян ждут реформы "выше колен".


Хавьер Колас (Xavier Cols)

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