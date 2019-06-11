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11.06.2019
bmpd.livejournal.com

Казанский вертолетный завод поставит Министерству обороны России еще 30 вертолетов "Ансат-У"

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Как сообщается в публикации веб-ресурса Mil.Press Военное , со ссылкой на "отраслевой источник", ПАО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ; входит в состав АО "Вертолеты России") до 2020 года поставит Сызранскому вертолетному училищу еще 30 модернизированных легких учебных вертолетов "Ансат-У".

Один из учебных вертолетов "Ансат-У" (бортовой номер "78 желтый"), поставленных ПАО "Казанский вертолетный завод" по контракту 2017 года в состав Сызранского филиала военного учебно-научного центра ВКС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина". Март 2018 года (с) ТВ "Звезда"

В опубликованной в мае 2019 года пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ПАО "Казанский вертолетный завод" за 2018 год сообщается, что КВЗ проводит работы по модернизации вертолета "Ансат", "позволяющие довести его характеристики до уровня мировых образцов". Работы выполняются в два этапа: первый этап - с завершением первого блока модернизации в 2018 году, второй этап модернизации - с завершением работ в 2020 году. Также в документе сообщается, что на предприятии "ведется подготовка серийного производства вертолета Ми-38 и модернизированного вертолета "Ансат".

Со стороны bmpd напомним, что к настоящему времени Министерство обороны России получило по трем контрактам 50 вертолетов "Ансат-У". По первому контракту КВЗ поставил ВВС России восемь вертолетов "Ансат-У" (серийные номера с 33028 по 33035), в том числе шесть - в 2009 году, и два - в 2010 году. Затем Министерством обороны 1 марта 2011 года был заключен контракт с КВЗ на поставку 32 машин "Ансат-У". Договорная стоимость одного вертолета "Ансат-У" по данному контракту составляла 127,72246 млн рублей без НДС. В рамках этого контракта пять вертолетов "Ансат-У" были поставлены ВВС (ВКС) России в 2011 году, по шесть - в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах, и три - в 2016 году (серийные номера с 33036 по 33067). Наконец, по контракту от 5 июня 2017 года КВЗ поставил ВКС России в ноябре-декабре 2017 года еще десять учебных вертолетов "Ансат-У" общей стоимостью 2,075438 млрд рублей (предположительные серийные номера с 33078 по 33087) .

Из поставленных вертолетов "Ансат-У", по известным данным, первые три вертолета (бортовые номера "28", "29 и "30", совпадают с последними цифрами серийных номеров) постройки 2009 года находятся в учебном центре армейской авиации в Торжке, а остальные 47 машин с 2010 года поступили в состав учебной авиационной группы на аэродроме Сокол (Саратовская область) Сызранского филиала военного учебно-научного центра ВКС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (бортовые номера в диапазоне с "31" по "78"). В 2015 году два вертолета "Ансат-У" были переданы из Сызрани в состав 800-й авиационной базы особого назначения (ныне 8-я авиационная дивизия особого назначения) на подмосковном аэродроме Чкаловский, затем сменив бортовые номера с "59" и "60" на, соответственно, "259" и "260".

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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-38
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Военные учения
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