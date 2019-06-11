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11.06.2019
Вестник Мордовии

Т-90МС хуже Т-80БВМ и Оплота? Это какой-то бред!

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Источник изображения: Фото: Вестника Мордовии

Российские танки Т-90 в настоящее время являются одними из самых лучших в мире. Это проверено многолетней эксплуатацией в войсках и участием в сирийском конфликте.

Как ожидается, в ближайшие годы хитом продаж на международных рынках вооружений станет модификация Т-90МС, которой заинтересовались военные сразу нескольких государств.

Разумеется, это не дает покоя зарубежным конкурентам, пытающимся любыми способами скомпрометировать отечественную технику. Поэтому в Сети и появляются материалы с непонятно как составленными рейтингами бронетанковой техники.

Своим списком разразилось и некое издание World Digital News, где Т-90МС оказался аж на…12 месте, пропустив вперед украинский БМ "Оплот" и модернизацию старого советского Т-80БВ.

Источник изображения: Фото: Вестника Мордовии

На самом деле, место Т-90МС - в самых верхних строчках. Его система управления огнем ни в чем не уступает лучшим зарубежным образцам, там есть и панорамный прицел командира с тепловизионным каналом и автомат сопровождения цели плюс прицел дублер.

По своей бронезащите, российская машина также - одна из самых лучших. У нее очень высокая огневая мощь. Причем, наш танк - один из немногих, кто может применять управляемое ракетное вооружение. Высокая мобильность обеспечивается компактностью и сравнительно небольшой массой - всего 48 т.

Поэтому по сравнению с российской машиной все остальные являются переразмеренными и излишне утяжеленными. Что касается "Оплота", по всей видимости, этот танк больше не будет производиться. Для украинской армии он дорог, а зарубежным вооруженным силам - не нужен.

Что касается Т-80БВМ, эту модернизацию, выпускавшуюся в Омске до 1992 года, можно считать очень достойной, но, в отличие от Т-90МС, на ней нет дистанционно управляемого пулемета, комплекса оптико-электронного противодействия и некоторых других важных элементов, имеющихся на танке из Нижнего Тагила.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Т-80
Т-84 Оплот
Т-90 "Владимир"
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1 комментарий
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11.06.2019 10:37
это политический бред из США...Кстати Леопард-2 в Сирии заслуженно заслужил репутацию Братской Могилы...а фото сгоревших Абрамсов с танцующими на их обломках арабами забит весь интернет...Т-90 напротив проявили себя в Сирии не дурно..
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