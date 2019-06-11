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11.06.2019
bmpd.livejournal.com

Новый иранский зенитный ракетный комплекс 15th Khordad поступает на вооружение

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в ЗРК 15th Khordad

Войска ПВО иранской Армии получили дальнейшее развитие иранских зенитных систем Talash - зенитно-ракетный комплекс 15th Khordad (Panzdah Khordad). Новый зенитно-ракетный комплекс получил новую радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой Navid для наведения и подсвета целей и использует представленные в 2017 г. зенитные ракеты Sayyad-3 с дальностью до 120 км и более старые и не такие дальнобойные зенитные ракеты Sayyad-2. До этого на вооружение ПВО Армии ранее поступал ЗРК Talash вот с такими РЛС.

Соответственно заявлено, что с помощью новой РЛС комплекс может одновременно перехватывать шесть целей на дальности до 120 км, дальность обнаружения целей составляет до 150 км. В случае с более трудными малозаметными целями заявлена дальность обнаружения до 85 км и дальность поражения до 45 км. Высота поражения целей до 27 км. Время развертывания комплекса составляет менее 5 минут.

Название, как я понимаю, дано в память подавленного восстания против шаха 15 хордада 1342 года по иранскому календарю (5 июня 1963 года).

Видео с одного из испытаний с пуском ЗУР Sayyad-2 по дрону-мишени от IRIB

P.S. Собственно надо заметить, что АКС КСИР еще года 2,5-3 назад начали получать свой вариант ЗРК оснащенный новыми РЛС с ФАР, он впервые засветился в ходе февральских учений в 2017 г., но он отличается от армейских.

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Страны
Иран
Проекты
Военные учения
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