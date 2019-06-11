American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до сентября

Американская авиакомпания American Airlines продлила запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX с 19 августа до 3 сентября.

Данное решение призвано помочь пассажирам лучше планировать свои поездки. Как уточняет ТАСС со ссылкой на сайт авиакомпании, каждый день в период до 3 сентября будет отменяться приблизительно 115 рейсов.

10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек, включая трех россиян. По всему миру, в том числе в США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнеров этой модификации. Министерство транспорта США приняло решение создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов данной серии.

Крушение самолета этой же модели компании Lion Air произошло в октябре 2018 года. Все 189 человек, находившиеся на борту, погибли. В связи с этим начались масштабные проверки компании Boeing, а многие страны отказались от использования модели 737 MAX.

8 июня стало известно, что о проблемах в системе предупреждения пилотов об опасном угле атаки на лайнерах 737 МАХ американская компания Boeing узнала еще в 2017 году. Однако она решила отложить исправление ошибки до 2020 года.

Угол атаки — угол между хордой крыла самолета, которая обеспечивает подъемную силу, и набегающим потоком воздуха. При больших углах атаки возможен срыв потока с крыла и сваливание воздушного судна.