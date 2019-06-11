Турбореактивный убийца: американцы хвалят оборону Крыма

National Interest рассказал об "убийце кораблей" в Крыму

"Большим турбореактивным корабельным убийцей" назвали американские СМИ береговой ракетный комплекс "Утес", расположенный в Крыму. Отмечается, что БРК остались на полуострове еще со времен СССР, но при Украине пришли в упадок. Однако в 2016 году боеготовность комплекса была восстановлена - и это более выгодное решение, чем строительство военно-морского флота.

Российский береговой ракетный комплекс (БРК) "Утес" шахтного базирования представляет собой значительную угрозу для кораблей противника. К такому выводу пришли журналисты американского издания The National Interest, передает ФАН.

"Утес" - большой турбореактивный убийца кораблей, оставшийся в Крыму еще со времен Советского Союза", - написал журналист Майкл Пек.

Однако после распада СССР боевые системы "пришли в упадок", и восстановить их боеготовность удалось только спустя два года после воссоединения Крыма с Россией - в 2016 году.

"Восстановление берегового ракетного комплекса - более выгодное решение, чем строить огромный военно-морской флот для защиты огромной береговой линии [России], охватывающей два континента и два океана", - продолжает автор.

"Утесы" могут противостоять потенциальному морскому десанту со стороны Черного моря, говорится в статье, и "сигнализируют о решимости Москвы отстоять Крым". При этом БРК собираются усовершенствовать, вооружив снарядами новой системы.

"Крейсера, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера - одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль из строя", - отмечает американское издание.

Береговой ракетный комплекс "Утес" представляет собой несколько бункеров и ракетных установок, расположенных в шахтах. Он вооружен ракетами П-35 - модификацией крылатой ракеты П-5, созданной советскими конструкторами еще в 1950-х годах для использования на подводных лодках. Дальность поражения ракет П-35 достигает 450 км. При этом "Утес" может применяться вместе с береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал".

На вооружение "Утес" был принят в 1972 году. Система бункеров БРК спроектирована таким образом, что может выдержать ядерный удар.

"Усиление береговой обороны Крыма усыпляет страхи России перед западным вторжением в Черное море", - полагает Пек.

В марте 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка вооруженных сил в Крыму была усилена. Именно это обстоятельство обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море, подчеркнул глава военного ведомства на расширенном заседании комитета Государственной думы России по обороне.

Американист Сергей Судаков в разговоре с НСН отметил, что заявление Шойгу "хорошо отрезвит" западных "ястребов".

"Заявление Шойгу носит хороший отрезвляющий эффект для всех, кто хочет создавать некую напряженность в Крыму. Оно связано с призывами Украины к западным странам поддержать ее в организации походов в акватории вблизи российских границ в Черном море. Подумайте несколько раз, готовы ли вы сложить свои головы", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Крым остается "спорной территорией" для Соединенных Штатов - на всех американских геополитических картах полуостров изображают украинским.

"Это - постоянная попытка провокации. В связи с тем, что РФ хочет избежать возникновения военных провокаций у берегов Крыма, России необходимо иметь хорошо охраняемую границу", - добавил Судаков.

Шойгу в свою очередь подчеркнул, что уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для вторжений на территорию России.

В конце ноября 2017 года начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск. В ее состав вошли военно-морская база в Севастополе, целый армейский корпус, дивизия ПВО и авиационная дивизия.

Пополнение получил Черноморский флот России: в его состав вошли шесть подводных лодок, три дивизиона береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". К тому же к ЧФ РФ теперь приписаны фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", вооруженные крылатыми ракетами морского базирования "Калибр".

Год спустя, в конце осени 2018 года, руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота России капитан второго ранга Алексей Рулев заявил, что четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство на севере Крыма на расстоянии 20 км от границы с Украиной.

Иван Апулеев