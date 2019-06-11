Беспилотные системы на выставке MILEX-2019 в Минске

На состоявшейся в столице Белоруссии Минске с 15 по 18 мая 2019 года 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019, помимо прочего, было представлено значительное количество беспилотных летательных аппаратов и роботизированных систем местной (и нетолько) разработки. Обзор "беспилотной" части выставки MILEX-2019 нам любезно предоставил Денис Федутинов.

Представленный в экспозиции международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019 беспилотный летательный аппарат 1ЛА-150-01, входящий в состав беспилотного комплекса 102 ВР "Гриф-100" разработки ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" (Барановичи). Аппарат представляет собой высокоплан взлетной массой порядка 150 кг, выполненный по двухбалочной схеме с толкающим винтом. Он может оставаться в воздухе до 5 часов, неся оптикоэлектронную аппаратуру разведки и наблюдения, аппаратуру радиационной и химической разведки, а также аппаратуру радиоэлектронного противодействия РЭС. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

БЛА "Ястреб" разработки "Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Белоруссии был представлен в экспозиции MILEX-2019 на стенде ЗАО "Белтехэкспорт". Это в настоящее время самый тяжелый БЛА, созданный белорусской промышленностью. "Ястреб" с взлетной массой до 700 кг построен по двухбалочной схеме, с толкающим винтом. Продолжительность пребывания в воздухе - 6 ч, (до 10 ч при использовании ПТБ). Максимальная полезная нагрузка БЛА может достигать 120 кг. БЛА будет изготавливаться в различных вариантах, включая разведывательный и ударный. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

БЛА "Бусел МБ" - развитие линейки одноименных БЛА от той же компании, что создала и "Ястреб". БЛА имеет радиус действия от 20 до 70 км (в зависимости от установленной целевой нагрузки). В случае выявления целей, они могут быть поражены размещаемым на борту вооружением, как сбрасываемым, так и интегрированным в конструкцию (в зависимости от модификации). Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Воздушная мишень от нового КБ "Беспилотные вертолеты" (Минск, часть бывшей компании INDELA). Мишенный комплекс на базе БЛА "Беркут-БМ" предназначен для имитации целей с ЭПР от 0,1 до 30 м. Может использоваться для тренировки боевых расчетов ЗРК. БЛА взлётной массой 34 кг с размахом крыла в 2,8 м выполнен по двухбалочной схеме. Взлет выполняется при помощи катапульты. Использованный мини-турбореактивный двигатель позволяет выполнять полеты в диапазоне скоростей от 100 до 400 км/ч. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Модель перспективного транспортного БЛА SkyMule, представленная на стенде Государственного внешнеторгового унитарного предприятия "БелСпецВнешТехника". БЛА оснащен замкнутым крылом размахом 7,5 м. Хвостовое оперение - Н-образное - с двумя разнесенными килями. Силовая установка - гибридная, включая 2 двигателя с тянущими винтами. Взлетная масса беспилотника составляет порядка 560 кг, включая около 270 кг полезной нагрузки. По обнародованным на выставке данным, БЛА сможет выполнять полеты на скоростях в диапазоне 80-160 км/ч. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

БЛА 1ЛА-120-К беспилотного комплекса "Кондор" разработки ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" (Барановичи). Аппарат взлетной массой 120 кг конструктивно похож на БЛА 1ЛА-150-01 комплекса 102 ВР "Гриф-100"и является отчасти его уменьшенной версией. Он может выполнять полеты продолжительностью до 3 ч. при максимальной полезной нагрузке. Комплекс предназначен для тренировки боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов подразделений ПВО и для определения месторасположения ЗРК. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

БЛА "Комар" разработки минской компании "Аэросистема" был представлен на стенде Военной академии Белоруссии. Аппарат мини-класса создан по схеме "летающее крыло". Максимальная взлетная масса беспилотника не превышает 3 кг. БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 70 минут на удалениях до 15 км от наземной станции управления. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Комплекс с мини-БЛА вертолетного типа мультироторной схемы "Шершень" от той же компании "Аэросистема". БЛА оснащен четырьмя тянущими винтами, приводимыми в движение электродвигателями. Его тактический радиус применения составляет 5 км. БЛА может оставаться в воздухе до 40 мин. В состав комплекса входят один БЛА, оснащенный оптикоэлектронной системой наблюдения видимого диапазона, и один БЛА с аппаратурой наблюдения теплового диапазона. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Барражирующий боеприпас "Сарыч" разработки ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" - новинка MILEX-2019. Система может решать задачи проведения разведки, обнаружения и распознавания различных объектов с последующим их поражением. Запуск БЛА осуществляется при помощи пусковой установки. Аппарат со складываемыми консолями крыла и хвостовым оперением выглядит традиционно для систем подобного рода. Размах крыла беспилотника - не более 2,5 м, максимальна взлетная масса - до 30 кг, включая боевую часть массой около 3 кг. Электрическая силовая установка позволяет выполнять полеты длительностью до 39 мин. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Самоходный роботизированный противотанковый ракетный комплекс "Богомол" на гусеничном шасси был представлен на стенде ГВТУП "БелСпецВнешТехника". Он предназначен для круглосуточного ведения оптической разведки и поражения в автоматическом режиме укрепленных наземных целей, танков, бронемашин и низколетящих воздушных целей. Вооружение комплекса - противотанковые управляемые ракеты в количестве четырех единиц. Дальность прицельной стрельбы достигает 5000 м. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

На том же стенде ГВТУП "БелСпецВнешТехника" было показано новое наземное роботизированное средство "Берсерк", предназначенное для ведения эффективного огня спаренным авиационным пулеметом ГШГ-7,62 с места по живой силе и низколетящим беспилотным летательным аппаратам противника. Дальность прицельной стрельбы - до 1000 м. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

В экспозиции ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" был впервые показан БЛА "Бекард-1". БЛА построен по нормальной аэродинамической схеме. Электродвигатели с тянущими винтами расположены на крыле. Комплекс предназначен для воздушной оптикоэлектронной разведки местности. Радиус действия БЛА - до 15 км. Максимальная продолжительность полета БЛА - 80 мин. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Еще одна новинка MILEX-2019 от ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" - беспилотный авиационный комплекс "Бекард-2". Комплекс предназначен для ведения видовой разведки местности в различных погодных условиях в дневное и ночное время суток. БЛА выполнен по схеме летающее крыло с размахом до 2,9 м. с толкающим винтом. БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 90 мин. Радиус действия до 25 км. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Витебское КБ "Дисплей" представило беспилотный летательный аппарат "Квадро 1600", предназначенный для борьбы с легкобронированной техникой. Аппарат вертолетного типа с взлетной массой до 45 кг построен по мультироторной схеме с восемью тянущими винтами. Максимальная продолжительность полета достигает 25 мин. В качестве типовой нагрузки предлагается использовать два РПГ-26. Дальность действия по видеоканалу 2000-6000 м, в зависимости от комплектации. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Также на стенде КБ "Дисплей" было показано наземное роботизированное средство с дистанционно-управляемым боевым модулем. Аппарат массой до 400 кг может нести нагрузку до 100 кг. Запас хода составляет 20 км. В составе вооружения боевого модуля - пулемет ПКТ-7,62 мм, а также РПГ-26 (опционально). Как сообщалось, поражение целей типа "ростовая фигура" осуществляется с расстояния до 800 м. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Стенд китайской государственной аэрокосмической корпорации Aerospace Long-March International (ALIT). Здесь присутствовал традиционный "джентельменский" набор БЛА, включая системы MALE-класса семейства Cai Hong, БЛА CH-91 среднего радиуса действия, мини-БЛА CH-902, а также барражирующий боеприпас CH-901, который по некоторым данным, заинтересовал белорусских заказчиков. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Универсальный комплекс с воздушными мишенями различного типа "Адъютант" был показан на статической выставочной площадке российского АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (в составе Концерна ВКО "Алмаз-Антей"). В состав комплекса входит четыре различных типа мишеней: воздушная мишень ракетного типа с турбореактивным двигателем взлетной массой до 50 кг. и продолжительностью полета - до 30 мин; воздушная мишень самолетного типа с воздушно-винтовой тягой взлетной массой порядка 50 кг и продолжительностью полета до 4 ч.; воздушная мишень самолетного типа с турбореактивным двигателем взлетной массой до 50 кг. и продолжительностью полета - до 30 мин.; и воздушная мишень на основе малоразмерного аппарата вертолетного типа. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Российское АО "Научно-производственная фирма "Микран" из Томска показало свой новый многофункциональный беспилотный ударный комплекс. Аппарат представляет собой летательный аппарат самолетного типа, выполненный по нормальной аэродинамической схеме со среднерасположенным крылом и Т-образным хвостовым оперением. Взлетная масса БЛА не превышает 40 кг., включая, по информации компании-разработчика, до 20 кг. полезной нагрузки. Радиус действия аппарата по линии связи, по данным разработчиков, составляет 150 км. Продолжительность полета варьируется в зависимости от массы в диапазоне от 1 до 6 ч. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

На стенде белорусской компании Systemtronics был выставлен БЛА самолетного входящий в комплекс разведки тактического класса ТАКР 7001, созданный российскими партнерами - ООО "НПО "Авиационные системы" (Москва). БЛА самолетного типа К-0106 представляет собой высокоплан взлетной массой до 6,5 кг. В носовой части установлен двигатель, вращающий тянущий винт. Аппарат может оставаться в воздухе до 1,5 ч. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Входящий в состав того же комплекса ТАКР 7001 НПО "Авиационные системы" БЛА вертолетного типа мультироторной схемы на стенде белорусской компании Systemtronics. Беспилотный аппарат К-0107 массой до 5,1 кг может выполнять полеты продолжительностью до 1 ч. Для обоих БЛА используется единая наземная составляющая. Система связи позволяет сохранять контроль над беспилотниками на дальностях до 15 км. Имеется также и унификация по используемой аппаратуре полезной нагрузки. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

На стенде российской Группы компаний "Беспилотные системы" (ООО "Финко", Ижевск) были показаны системы с легкими БЛА, выполненными по схеме летающее крыло Supercam S-150 и Supercam S-350. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

На совместном стенде китайско-белорусского совместного предприятия ЗАО "Авиационные технологии и комплексы" и Национальной академии наук Белоруссии были представлены БЛА вертолетного типа как одновинтовой, так и мультикоптерной схемы от китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

На площадке китайско-белорусского совместного ЗАО "Авиационные технологии и комплексы" был показан БЛА вертолетного типа UVH-290E, который ранее был замечен в экспозиции компании UAVOS (формально американская компания, связанная с фирмами "Кванд", "Тайбер" и некоторыми другими) на выставке беспилотных систем UMEX-2018 в Абу-Даби. БЛА создан по одновинтовой схеме с рулевым винтом. Максимальная взлетная масса БЛА - 87 кг с 5-килограммовой полезной нагрузкой. Продолжительность полета может достигать 5 ч. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Представленный на площадке китайско-белорусского совместного ЗАО "Авиационные технологии и комплексы" БЛА самолетного типа SITARIA-E - также из линейки компании UAVOS. Аппарат выполнен по двухбалочной схеме с толкающим винтом. Двигатель работает от аккумуляторных батарей. Максимальная продолжительность полета - не менее 3 ч. с нагрузкой до 10 кг на борту. Передача данных по информационному каналу осуществляется на удалениях до 60 км. Все этапы полета, могут проводиться в автоматическом режиме. Взлет и посадка выполняются на ВПП длиной 200 м. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

БЛА вертолетного типа UVH-EL, в экспозиции тех же участников. Он также, судя по официальному сайту UAVOS, входит в их продуктовый ряд. Аппарат выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом. В качестве силовой установки использован электродвигатель. Взлетная масса БЛА составляет порядка 42 кг, включая полезную нагрузку массой до 5 кг. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

БЛА MALE-класса BELAR YS на площадке компании Avia Tech Systems. В аппарате угадывается Yabhon Flash 20 производства известной эмиратской компании ADCOM Systems, а Avia Tech Systems, предположительно, является ее белорусским представительством. Аппарат самолетного типа оснащен тандемным крылом размахом 11,5 м. БЛА может выполнять полеты продолжительностью более 24 ч. Максимальная взлетная масса БЛА - 1400 кг, включая 280 кг полезной нагрузки. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов

Рабочие места операторов внутри наземной станции управления БЛА BELAR YS. Минск, май 2019 года (с) Денис Федутинов