Российскую армию укомплектовали политруками

Около 95% должностей в созданной год назад системе военно-политической работы Вооруженных Сил РФ на данный момент заняты.

Об этом сообщил ТАСС начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Все работают, все знают, чем заниматься. Командиры не просто оценили новых специалистов, они с радостью и удовольствием восприняли решение и помогают организовать работу", - сказал он. Картаполов уточнил, что на наборе специалистов на новую должность работа не останавливается. "Идет совершенствование структуры. Мы видим, где необходимо что-то скорректировать, где-то вводим новые должности, где-то изменяем организационно-штатную структуру", - добавил замминистра.

Главное военно-политическое управление (ГВПУ) было создано в Минобороны указом президента Владимира Путина летом прошлого года. В сентябре министр обороны Сергей Шойгу утвердил структуру нового главка. По плану, становление ГВПУ будет проходить в три этапа: на первом (до 1 октября 2018 года) планировалось завершить формирование центральных структур, на втором (до 1 декабря прошлого года) - сформировать систему военно-политической работы в войсках, на третьем этапе (с 1 сентября 2019 года) планируется начать подготовку кадров для ГВПУ в вузах Минобороны.