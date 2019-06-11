Войти
11.06.2019
Военно-промышленный курьер

Российскую армию укомплектовали политруками

429
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Около 95% должностей в созданной год назад системе военно-политической работы Вооруженных Сил РФ на данный момент заняты.

Об этом сообщил ТАСС начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Все работают, все знают, чем заниматься. Командиры не просто оценили новых специалистов, они с радостью и удовольствием восприняли решение и помогают организовать работу", - сказал он. Картаполов уточнил, что на наборе специалистов на новую должность работа не останавливается. "Идет совершенствование структуры. Мы видим, где необходимо что-то скорректировать, где-то вводим новые должности, где-то изменяем организационно-штатную структуру", - добавил замминистра.

Главное военно-политическое управление (ГВПУ) было создано в Минобороны указом президента Владимира Путина летом прошлого года. В сентябре министр обороны Сергей Шойгу утвердил структуру нового главка. По плану, становление ГВПУ будет проходить в три этапа: на первом (до 1 октября 2018 года) планировалось завершить формирование центральных структур, на втором (до 1 декабря прошлого года) - сформировать систему военно-политической работы в войсках, на третьем этапе (с 1 сентября 2019 года) планируется начать подготовку кадров для ГВПУ в вузах Минобороны.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
26.09.2018
Радиоэлектронный щит: Минобороны разворачивает в Сирии средства РЭБ
20.09.2018
Заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
10.12.2015
Путин запретил вскрывать самописец сбитого Су-24 без международных экспертов
13.04.2015
И "Орлу" подпалили перья
25.10.2013
Россия и Алжир будут искать новые формы военного и военно-технического сотрудничества - Генштаб РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 10:33
  • 6
Западные СМИ: русские десантники испытывают новый 120 мм миномет
  • 11.06 10:30
  • 73
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 11.06 10:27
  • 1
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
  • 11.06 10:25
  • 1
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 10:20
  • 12
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 11.06 10:20
  • 4
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 09:48
  • 1
Мобильная космонавтика: зачем Китаю свои "морские старты"
  • 11.06 09:39
  • 2
Борисов: государство поможет вывести российскую электронику на гражданский рынок
  • 11.06 08:17
  • 9
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 11.06 07:33
  • 72
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 11.06 06:37
  • 1
ВДВ на форуме "Армия-2019" представят перспективную разработку системы инженерной разведки ледовых переправ
  • 11.06 05:31
  • 5
Контракт на поставку истребителей Су-57 Минобороны могут подписать на "Армии-2019"
  • 11.06 00:37
  • 55
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 23:39
  • 1
В NASA создали вертолет для демонстрации возможностей полета в атмосфере Марса
  • 10.06 23:05
  • 34
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"