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10.06.2019
Российская газета

Девять разработок признаны лучшими на салоне "Комплексная безопасность 2019"

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Специалисты ВНИИ гражданской обороны МЧС представили один из наиболее интересных стендов.
Специалисты ВНИИ гражданской обороны МЧС представили один из наиболее интересных стендов.
Источник изображения: РИА Новости

Девять разработок признаны лучшими по итогам прошедшего на ВДНХ Международного салона "Комплексная безопасность 2019". Все они получили медали "Гарантия качества и безопасности", и теперь имеют лучшие перспективы выиграть в тендерах по госзакупкам от МЧС России.

На церемонии награждения первой чествовали отечественную компанию-разработчика за создание мощных пожарных пеноподъемников ВИТАНД, а также телескопического подъемника ПТП-28 Спайдер. Эти крайне необходимые при пожаре вещи раньше поступали на вооружение российского спасательного ведомства в основном из Германии. Теперь появилась возможность закупать свое.

Медали получили также "Кингисеппский машиностроительный завод" за перспективную разработку катера-бонопостановщика БП 7770 для ликвидации разливов нефтепродуктов, московские конструкторы за разработку и внедрение объединенной соединительной системы, повышающей эффективность применения гидравлических аварийно-спасательных комплектов в спасательных операциях, а также немцы за разработку пожарного аэродромного автомобиля МАГИРУС модификации SUPERDRAGONх8.

За лучшие инновационные решения в области обеспечения комплексной безопасности награду получило руководство ГУ МЧС России по Республике Татарстан, а также три российские фирмы за разработку эффективного огнезащитного состава, за комплексные решения в области пожарной безопасности и за активное участие в развитии рынка пожарных резервуаров.

Если раньше, часть необходимой при пожаре мощной техники поставлялась в основном из Германии, то теперь появилась возможность закупать свою

Также лучшей признана разработка для эвакуации инвалидов. Это комплексное беспроводное решение для эвакуации маломобильных групп населения разработчики из Санкт-Петербурга показали еще во время открытия выставки вице-премьеру Юрию Борисову и руководителям МЧС.

Дело в том, что после резонансных пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, а особенно в домах престарелых и психоневрологических интернатах неизменно и крайне остро вставал вопрос быстрой эвакуации инвалидов или людей, потерявших сознание в дыму. Как известно, во время срабатывания пожарной сигнализации все лифты сразу блокируются и опускаются на первый этаж. И вопрос, как спустить с верхних этажей маломобильных граждан, просто повисал в воздухе. Например, во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" пожарные вынесли на руках взрослого мужчину, упавшего возле кинозала. Его несли трое пожарных в полной тяжелой амуниции. На детей времени и сил просто уже не хватило. Огонь и сумасшедшая температура отрезали пожарных от кинозала.

На выставке вице-премьеру показали в том числе чудо-кресло, с помощью которого можно по крутым лестницам спускать людей за секунды. Кресло не отличается технологическими на воротами, но очень удачно сконструировано. Плюс оно недорогое и крайне простое в эксплуатации. И этом помимо того, что к креслу может прилагаться еще электронный браслет. Его можно крепить как на руке инвалида или престарелого пациента, так и на руке пожарного и на самом кресле. Браслет сообщит на пульт руководителя тушения пожара, где находится его обладатель. И в нужныйлюдном момент времени начальник будет видеть всю картину в режиме онлайн.


Тимофей Борисов

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Страны
Германия
Россия
Компании
МЧС
Персоны
Борисов Юрий
Выставки
Комплексная безопасность
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