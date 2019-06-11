Белая пуля: в Калифорнии заметили секретный самолет

Секретный "самолет-пулю" готовят к первому полету в США

Экспериментальный самолет Celera 500L в форме пули был замечен в аэропорту Южной Калифорнии в США. Разработка самолета, способного развивать скорость свыше 800 км/ч, ведется уже порядка 10 лет. По мнению создателей воздушного судна, "пуля" станет прорывом на рынке гражданских авиаперевозок.

Американский самолет Celera 500L, имеющий форму пули, был замечен в аэропорту Южной Калифорнии. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на издание The Drive.

Разработка засекреченного "самолета-пули" идет уже около 10 лет подряд, ей занимается компания Otto Aviation из США.

По мнению создателей воздушного судна, Celera 500L "совершит прорыв" на рынке гражданских авиаперевозок. Эксплуатационные расходы "пули" оцениваются как значительно более низкие, чем у всех конкурентов.

Управление самолетом сможет осуществлять всего лишь один пилот. "Пуля" сможет взлетать с любого аэродрома. В хвосте Celera 500L расположен пропеллер. Расход топлива, согласно оценкам разработчиков, будет составлять порядка 4 литров на 50-70 км полета.

Приблизительная скорость самолета будет составлять порядка 740-820 км/ч, а максимальная высота полета - около 20 км.

Для сравнения приводятся технические характеристики одномоторного турбовинтового самолета Pilatus PC-12. Он может разогнаться лишь до 530 км/ч, а расход топлива несоизмеримо выше - около 4 литров на 8 км полета.

Однако в сфере военного самолетостроения США испытывают проблемы. Наиболее одиозным "ребенком" американских изобретателей считается новейший истребитель F-35 Lightning II. Как сообщало в январе 2019 года Politico, врио главы минобороны США Патрик Шанахан на официальных встречах в Пентагоне раскритиковал самолет, использовав нецензурную лексику.

"F-35 - полная хрень, а не самолет. Корпорация Lockheed Martin (LM), которая занимается его производством, в душе не ***, как выполнить программу по созданию истребителя пятого поколения", - передал слова Шанахана источник издания.

Этот самолет - самый дорогостоящий в истории авиационной индустрии Соединенных Штатов. Стоимость одного F-35 составляет около $115 млн. По мнению Шэнахана, предложенная LM программа слишком дорогая. "Цена, финансовые прогнозы, это слишком дорого, мы не сможем это обеспечить", - пожаловался врио главы Пентагона.

Программа создания малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия.

США потратили на создание нового "стелса" около 1,5 триллиона долларов. Первоначально заложенные расходы были превышены на сотни миллиардов долларов, а сам самолет был введен в строй на 7 лет позже, чем планировалось изначально.

Президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность заявлял, что полная стоимость проекта составила более $400 млрд. Однако в данном случае речь идет лишь о цене за приобретение самолетов у корпорации. Еще триллион Пентагон потратил на обслуживание и сопутствующие расходы.

Самолет обладает множеством технических проблем - издание National Interest указывало на уязвимость F-35 к ударам молний. Из-за этого Корпусу морской пехоты пришлось устанавливать портативные громоотводы на F-35, дислоцированные на авиабазах в Японии.

В октябре 2018 года командование США временно приостановили полеты истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 для проведения массовой проверки. Сообщается, что эксперты проведут инспекцию топливной трубки внутри двигателей самолетов.

В Пентагоне признают, что около половины произведенных самолетов не готовы к бою.

Тем не менее, F-35 - один из наиболее передовых самолетов и состоит на вооружении некоторых стран НАТО. F-35A оснащен новейшим радаром и датчиками, а также может собирать и транслировать информацию с поля боя в реальном времени. Основными эксплуатантами выступают Великобритания и США.

Выпускается три модификации истребителя: базовая (А), с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, разработанная для Корпуса морской пехоты США (B), и палубная - для американских авианосцев (C).

Первое крушение F-35A произошло в Японии в апреле 2019 года, передает НСН. Минобороны Японии подтвердило, что спасатели в акватории префектуры Аомори обнаружили обломки хвостовой части истребителя F-35A с военной базы Мисава ВВС сил самообороны Японии, с которым была потеряна связь.

В мае США впервые применили F-35A в боевых условиях - в рамках операции "Непоколебимая решимость" в Ираке. Известно, что истребители нанесли удар по расположенной в горах Хамрин сети туннелей. Они используются боевиками "Исламского государства" (организация запрещена в России), террористической организацией, которая запрещена в России.

Иван Апулеев