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10.06.2019
Интерфакс-АВН

Германия считает единственным путем решения ближневосточной проблемы создание двух государств - глава МИД

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Подземные туннели военизированных группировок "ХАМАС" и "Хезболла" представляют угрозу для Израиля. Фото Reuters
Подземные туннели военизированных группировок "ХАМАС" и "Хезболла" представляют угрозу для Израиля. Фото Reuters.

Берлин. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Единственным путем урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем является создание двух независимых государств, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Мы по-прежнему считаем, что достижение путем переговоров соглашения о создании двух государств является единственным решением", - сказал он в Аммане на совместной с главой иорданского МИД Айманом ас-Сафади пресс-конференции.

Иорданский коллега полностью поддержал заявление Мааса.

США намерены в июне на мирной конференции в Бахрейне представить свой план ближневосточного урегулирования, основанный на экономических и финансовых аспектах.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Германия
Израиль
США
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