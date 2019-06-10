В Иране показали новую систему ПРО собственного производства

Министерство обороны Исламской Республики Иран в воскресенье, 9 июня, продемонстрировало новую систему противоракетной обороны (ПРО) собственного производства, получившую название "Хордад-15".

По данным иранского агентства Tasnim, систему представил министр обороны Ирана Амир Хатами. Она способна обнаруживать и поражать сразу несколько целей иранскими ракетами "Сайад-3". Отслеживание потенциальных целей ведется на расстоянии 120 км, обнаружение — в 150 км. Малозаметные цели система обнаруживает в радиусе 85 км.

Система уже официально передана силам воздушной обороны республики.

В начале июня президент США Дональд Трамп допустил возможность военной операции против Ирана. Тогда же госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон готов заключить с Тегераном новое ядерное соглашение, которое гарантировало бы, что исламская республика никогда не произведет атомное оружие.

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ заявил, что стремление США не допустить получения исламской республикой ядерного оружия безосновательно и вынуждает Тегеран оказывать сопротивление Вашингтону.