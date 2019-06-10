The National Interest рассказал об "убийце американского флота" в Крыму

Американское издание The National Interest рассказало о переоснащении ракетного комплекса "Утес" в Крыму новейшими дальнобойными и маневренными ракетами. Обозреватель издания Майкл Пек назвал береговой дивизион "настоящим убийцей американского флота".

Как отмечается в статье, береговой ракетный комплекс был создан еще во времена СССР, а после воссоединения Крыма с Россией он прошел серьезную модернизацию.

"Усиление береговой обороны Крыма усыпляет страхи России перед западным вторжением в Черное море и говорит о решимости Москвы удержать полуостров", — отмечается в материале.

Как отмечает "Федеральное агентство новостей", советский береговой стационарный комплекс "Утес" с крылатыми ракетами П-35Б был принят на вооружение в 1972 году. После развала СССР "Утес" оказался на территории Украины, работы по его восстановлению начались после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

28 мая генеральный директор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов сообщил о проведении работ по восстановлению подземного берегового ракетного комплекса "Утес" в Крыму. Он также отметил, что сейчас рассматривается возможность перевооружения его новыми ракетами. По его словам, "Утес" — это грозное оружие, которое может поражать надводные силы противника на дальности до 300 км.

"Крейсера, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера — одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль из строя", — сказал он.

В сентябре 2017 года сообщалось, что комплекс "Утес" Черноморского флота осуществил успешные пуски двух крылатых ракет и артиллерийские стрельбы в ходе учений.