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10.06.2019
Военно-промышленный курьер

США уничтожают Ближний Восток ради Израиля - Иран

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Источник изображения: vpk-news.ru

Когда Москва хочет принять тактику, она должна учитывать десять разных вещей, включая статус сионистского режима. Но у Ирана и Сирии нет таких проблем.

Корреспондент EADaily в Тегеране побеседовал с иранским политологом Сейедом Хади Сейедом Афгахи.

-  В Ираке мы наблюдаем поражение проекта ИГИЛ (запрещено в РФ), крах сепаратистских амбиций Барзани и отсутствие проамериканской оппозиции в Багдаде. Как Вы считаете, каким будет следующий шаг Вашингтона в попытке уничтожения Иракского государства?

- США либо хотят уничтожить весь регион, либо поставить его под свой полный контроль в соответствии со своим новым ближневосточным планом. Это всегда было целью Вашингтона, и разные администрации через своих политиков принимали различные стратегии для достижения этой цели. Откровенно говоря, США стремятся ослабить страны региона, их вооруженные силы, инфраструктуру и экономику через своих доверенных лиц, чтобы принести безопасность Израилю.

- Ходят слухи о настойчивом желании Саудовской Аравии получить ядерное оружие, и в этом им якобы активно помогает еврейское лобби Штатов. Это просто слухи или же нам есть о чем призадуматься?

- США и Израиль никогда не позволят саудовцам приобрести ядерную бомбу, поскольку сионистский режим хочет быть единственной ядерной державой в регионе. Что касается контактов в данной сфере, то под этим подразумевается программа ядерной энергетики Саудовской Аравии. Штаты никогда не позволят другим странам, не говоря уже об арабских, заиметь ядерное оружие, в качестве примера стоит вспомнить давление Вашингтона на Северную Корею и израильские бомбардировки ядерных объектов Ирака. 

Причина, по которой Израиль не решается напасть на Иран, во-первых, заключается в страхе перед последствиями, во-вторых, мы поставили нашу ядерную деятельность под закон.

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Страны
Израиль
Ирак
Иран
КНДР
Россия
Саудовская Аравия
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