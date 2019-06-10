Показан бой САА с боевиками в провинции Хама: РСЗО и танки в действии

Опубликованы кадры удара сирийской правительственной армии по позициям боевиков в провинции Хама. Напомним, что несколько дней назад джихадисты попытались расширить подконтрольные территории на северо-западе провинции, для чего ими были применены не только миномёты различных калибров, но и средства артиллерии.

Источник изображения: topwar.ru

Боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (своеобразный ребрендинг запрещённой в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра") организовали попытку наступления на нескольких ключевых направлениях. Основной удар со стороны боевиков по силам САА пришёлся на четверг и пятницу. Ближневосточные СМИ опубликовали данные о том, что боевики открывали огонь и по российской военной полиции, которая следит за правопорядком в провинции Хама.

Силы сирийской правительственной армии отразили атаки, после чего пошли в контрнаступление. Порядки боевиков сначала были смяты боевой авиацией. После этого в дело вступили реактивные системы залпового огня и танки. Бой шёл в районе населённого пункта Таль-Мелех в провинции Хама (северо-запад Сирии) - кадры видео из этой местности.

По последним данным, ответным огнём САА уничтожила не менее 120 боевиков, а оставшиеся целыми бандгруппы были вынуждены отойти с тех позиций, откуда осуществлялись обстрелы. Однако на одном из этапов отхода их "встретила" сирийская военная авиация. О дополнительном числе потерь среди террористических формирований на эту минуту не сообщается. Известно об уничтожении несколько бронемашин и артиллерийских установок боевиков.

Обращает на себя внимание защита колёс РСЗО САА: это заслон из блоков. На кадрах можно видеть и работу вертолётов: