Секретный сверхэкономичный самолет подготовили к первому полету
Компания Otto Aviation Group начала наземные испытания самолета, который может на порядок опередить аналоги по экономичности. Об этом сообщает издание The Drive.
В мае пилот НАСА Скотт Хаув (Scott Howe) опубликовал в Instagram фотографии необычного самолета, замеченного на аэродроме в районе американского города Викторвилл, штат Калифорния. Он стал случайным свидетелем испытаний скоростного руления, при котором воздушное судно движется по земле под действием тяги собственных двигателей.
The Drive отмечает, что прототипы того же самолета, известного под названием Celera 500L, видели еще два года назад. На фото Хаува он заметно усовершенствован: появились концевые крылышки и аэродинамические обтекатели на втулке винта, внесены другие изменения. Судя по всему, компания готовится к первым летным испытаниям. Разрешение Федерального управления гражданской авиации США было получено в феврале 2019 года.
Разработка Celera 500L велась около десяти лет в обстановке строгой секретности. Основной источник информации о возможностях самолета — патенты, полученные Otto Aviation Group. Согласно им, целью конструкторов было создание более эффективного воздушного судна, которое позволит отказаться от общепринятой звездообразной сети авиамаршрутов, основанной на узловых аэропортах (так называемая система "втулка и спицы"). Для этого расходы на его эксплуатацию должны быть ниже, чем у аналогов, а крейсерская скорость и дальность полетов выше.
Из патентов Otto Aviation Group следует, что Celera 500L сможет развивать скорость 740 - 820 км/ч, подниматься на высоту до 20 километров и будет потреблять от 5,6 до 7,8 литра горючего на 100 километров. Таким образом он по меньшей мере в десять раз эффективнее, чем существующие легкие бизнес-джеты сходного класса.
В мае сообщалось, что в Великобритании на базе Манчестерского университета и оборонной компании BAE Systems Plc разработан и испытан первый в истории авиации самолет, способный маневрировать без использования закрылков.
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