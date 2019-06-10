Секретный сверхэкономичный самолет подготовили к первому полету

Компания Otto Aviation Group начала наземные испытания самолета, который может на порядок опередить аналоги по экономичности. Об этом сообщает издание The Drive.

В мае пилот НАСА Скотт Хаув (Scott Howe) опубликовал в Instagram фотографии необычного самолета, замеченного на аэродроме в районе американского города Викторвилл, штат Калифорния. Он стал случайным свидетелем испытаний скоростного руления, при котором воздушное судно движется по земле под действием тяги собственных двигателей.

Фото опубликовано @sc0ttness

The Drive отмечает, что прототипы того же самолета, известного под названием Celera 500L, видели еще два года назад. На фото Хаува он заметно усовершенствован: появились концевые крылышки и аэродинамические обтекатели на втулке винта, внесены другие изменения. Судя по всему, компания готовится к первым летным испытаниям. Разрешение Федерального управления гражданской авиации США было получено в феврале 2019 года.

Разработка Celera 500L велась около десяти лет в обстановке строгой секретности. Основной источник информации о возможностях самолета — патенты, полученные Otto Aviation Group. Согласно им, целью конструкторов было создание более эффективного воздушного судна, которое позволит отказаться от общепринятой звездообразной сети авиамаршрутов, основанной на узловых аэропортах (так называемая система "втулка и спицы"). Для этого расходы на его эксплуатацию должны быть ниже, чем у аналогов, а крейсерская скорость и дальность полетов выше.

Из патентов Otto Aviation Group следует, что Celera 500L сможет развивать скорость 740 - 820 км/ч, подниматься на высоту до 20 километров и будет потреблять от 5,6 до 7,8 литра горючего на 100 километров. Таким образом он по меньшей мере в десять раз эффективнее, чем существующие легкие бизнес-джеты сходного класса.

В мае сообщалось, что в Великобритании на базе Манчестерского университета и оборонной компании BAE Systems Plc разработан и испытан первый в истории авиации самолет, способный маневрировать без использования закрылков.