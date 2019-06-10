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10.06.2019
Российская газета

Испытания новой пенистой брони сняли на видео

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В интернете появилось видео испытаний нового вида брони, которую изготавливают из композитной металлической пены (CMF).

Как сообщает "Популярная механика" со ссылкой на инженера и материаловеда из университета Северной Каролины Афсанеха Рабея, при весе вдвое меньше аналогичной однородной стальной брони этот материал обеспечивает тот же уровень защиты.

Новый вид брони производится из разных металлов, в том числе алюминия и стали с воздушными пустотами, как в строительной пене. Такой пористый материал защищает от пуль, кумулятивных и взрывающихся боеприпасов, теплового воздействия и некоторых видов излучения.

Эффективность брони подтверждает видео, на котором она успешно противостоит патронам крупного калибра - они используются в пулеметах и дальнобойных винтовках.

Как показало тестирование, CMF поглощает 7275 процентов кинетической энергии обычных и 6878 процентов энергии бронебойных боеприпасов, выдерживая попадание при скорости пули 819 метров в секунду. По мнению ученых, броню можно сделать еще более эффективной, но даже уже полученные результаты способны изменить принципы бронирования военной техники.


Руслан Мельников

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3 комментария
№1
10.06.2019 12:35
Интересно если создавать такую пористую металлическую броню в условиях отсутствия воздуха.С получением вакуумных пузырей в структуре.Будет ли достигнуто уменьшение теплопроводности.Ведь в вакууме энергия (тепло) передается только с помощью излучения.

Хотя мне кажется результат может быть и не значительным.
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№2
10.06.2019 13:47
Цитата, неравнодушный сообщ. №1
Будет ли достигнуто уменьшение теплопроводности.Ведь в вакууме энергия (тепло) передается только с помощью излучения.
Какое-то, может, и будет, но радикальное ли?
Вы исключаете передачу тепла по металлизированной оболочке пузырей?
Между ними нужно делать рассечки, для препятствия теплопередачи. Не?
Для примера: оконые блоки из конструкционного алюминия имеют термовставки, для обеспечения теплоизоляции.
Или я что-то не понял?
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№3
10.06.2019 14:09
Цитата, gerrfrost сообщ. №2
Или я что-то не понял?

Цитата, неравнодушный сообщ. №1
Хотя мне кажется результат может быть и не значительным.

Скорее не дочитали.

Проводимость в любом случае будет,вопрос лишь какая."Абсолютного" в природе как такового вообще нет.

Еще вот что интересно,из за наличия неоднородных(как по объему как и по расположению) пузырей,не возникнет ли смешение движения сердечника пули?!Не завалится ли она боком?!Как топор наткнувшийся на сучек в пеньке.
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