Минобороны Ирана представил новую систему ПВО
Флаг Ирана.
Источник изображения: Антон Быстров/ РИА Новости
Дубай. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами представил в воскресенье новую современную систему ПВО Khordad-15 иранской разработки, способную поражать различные цели с помощью ракет Sayyad-3, сообщило иранское информагентство Tasnim.
Эта система может обнаруживать до шести различных целей одновременно, включая военные самолеты и беспилотники в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров.
Система рассчитана на уничтожение объектов противника на высоте до 27 км и в радиусе 75 км, отметил министр.
По его словам, новая система также может обнаруживать цели-невидимки в радиусе 85 километров и поражать их в радиусе 45 километров.
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