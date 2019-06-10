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10.06.2019
Военно-промышленный курьер

Китай может лишиться новых западных технологий

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти Китая предупредили иностранные компании о последствиях их согласия на отмену поставок технологий китайским фирмам, пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Ранее министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности.

По данным издания, госкомитет КНР по развитию и реформам пригласил представителей зарубежных компаний на закрытые встречи и высказали свою позицию по сложившейся ситуации. Переговоры, как отмечается, были санкционированы высшим руководством Китая.

Газета The Wall Street Journal сообщает, что среди компаний, которые были пригашены для бесед, были Intel Corp., Qualcomm Inc., ARM Holdings PLC and SK Hynix Inc., Microsoft Corp., южнокорейская Samsung Electronics Co., производитель компьютеров Dell Technologies Inc., финская электронная компания Nokia Corp.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Финляндия
Южная Корея
Проекты
ИТ
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