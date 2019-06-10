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10.06.2019
WarSpot

HMAS Perth: в ожидании моряков

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Источник изображения: warspot.ru

Австралийские ВМС уже два года не могут ввести в строй модернизированный фрегат HMAS Perth. Вчера, 8 июня, портал abc.net.au сообщил о том, что корабль простаивает в сухом доке из-за нехватки моряков.

HMAS Perth — один из восьми фрегатов типа Anzac в составе ВМС Австралии. В 2016 году корабль был отправлен на глубокую модернизацию, но с октября 2017 года простаивает в сухом доке, так как военное командование не может укомплектовать его экипажем.

Фрегат HMAS Perth в сухом доке.

Источник изображения: abc.net.au

Ещё в 2016 году военное ведомство объявило о нехватке 1730 моряков и начало активную кампанию по наращиванию персонала, но за минувшие три года дефицит кадров удалось снизить только на 600 человек. В качестве одного из решений проблемы в военном ведомстве рассматривают привлечение экипажей коммерческих судов, но их подготовка всё равно занимает длительное время.

Фрегаты типа Anzac имеют водоизмещение 3600 т и длину 118 м. Они построены в период с 1993 по 2004 год и являются передовыми боевыми единицами флотов Австралии и Новой Зеландии. Экипаж каждого корабля составляет 174 человека, в том числе 24 офицера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Новая Зеландия
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