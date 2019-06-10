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10.06.2019
bmpd.livejournal.com

Передача Китаем фрегата проекта 053H3 ВМС Шри-Ланки

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Церемония передачи Китаем фрегата проекта 053H3 ВМС Шри-Ланки

5 июня 2019 года в Шанхае прошла торжественная церемония передачи бывшего фрегата проекта 053H2G "Tongling" ВМС НОАК (бортовой номер 542) военно-морским силам Шри-Ланки. Фрегат 1994 года постройки передан ланкийской стороне на безвозмездной основе и переоборудован в патрульный корабль береговой охраны [на самом деле корабль войдет в состав ВМС Шри-Ланки с бортовым номером Р 625].

Корабли типа 053H2G - серия из 4 китайских фрегатов, построенных в период с 1990 года по 1994 год. На корабле в носовой части установлена спаренная 100-мм АУ главного калибра, за ней установлена ПУ ЗРК HQ-61 с 8 ЗУР и двумя зенитными орудиями малого калибра, посередине расположена рубка, на мачте обзорный радар Тип 360 2D с дальностью 150 км, позади 2 ПУ по 3 ПКР YJ-82, в кормовой части ангар для вертолета и 2 ЗАК. Часть вооружения с корабля демонтирована [оставлено только артиллерийское вооружение] .

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Шри-Ланка
Продукция
YJ-82
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