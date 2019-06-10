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10.06.2019
ТАСС

Морпехи Балтийского флота победили на всеармейском конкурсе "Морской десант - 2019"

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Второй этап конкурса "Морской десант - 2019", 5 июня 2019 года
Второй этап конкурса "Морской десант - 2019", 5 июня 2019 года.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Для гостей мероприятия организовали выставку современных образцов вооружения и военной техники флота и береговых войск

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Команда Балтийского флота победила во всеармейском конкурсе морских пехотинцев "Морской десант - 2019", который завершился в воскресенье на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Морские пехотинцы Балтийского флота первенствовали на всех трех этапах конкурса, проводившегося в рамках Армейских международных игр АрМИ-2019, и одержали заслуженную победу. Второе место - у курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, третьими стали победители прошлогоднего конкурса - морские пехотинцы Тихоокеанского флота", - сказал Мартов.

На церемонии закрытия конкурса кубки и медали победителям и призерам вручил заместитель командующего Балтийского флота Сергей Елисеев.

Всего на всеармейском конкурсе в этом году представили семь команд - в общей сложности более 200 человек. На полигон во все дни соревнований мог попасть любой желающий. Для гостей на одной из площадок развернули выставку современных образцов вооружения и военной техники флота и береговых войск.

"В течение недели на оборудованной специально для конкурса десятикилометровой трассе, пролегающей по суше и по морю, с 30 искусственными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и других преград, команды демонстрировали свою выучку и мастерство, физическую закалку и психологическую устойчивость, умение владеть бронетехникой и оружием", - отметил Мартов.

Теперь морпехи Балтийского флота представят Россию на международном конкурсе "Морского десанта". По данным Мартова, на этот этап уже заявились представители Венесуэлы, Ирана, Казахстана, Китая и Судана.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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