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10.06.2019
Российская газета

В Британии на видео показали действие минометного комплекса Mjlner

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Источник изображения: rg.ru

Британская военно-промышленная корпорация BAE Systems показала на видео стрельбу из самоходной минометной системы Mjölner, которая установлена на шасси шведской боевой машины пехоты Strf 90. Калибр системы - 120 миллиметров.

Как сообщается в информации на сайте компании, минометную систему разработало шведское подразделение BAE Systems Hägglunds. Она в состоянии вести разрушительный огонь по любой боевой технике, как колесной, так и гусеничной. Кроме того, Mjölner может увеличивать огневую мощь на конкретных участках.

Mjölner - это турель с двумя гладкоствольными стволами диаметром 120 миллиметров. Система может поворачиваться по горизонтали до 60 градусов, угол возвышения ствола от 45 до 85 градусов помогает достигать цели в широком диапазоне. Mjölner в состоянии сделать четыре выстрела менее чем за десять секунд.

Mjölner в переводе со скандинавской мифологии - молот бога Тора. Молот - очень грозное оружие и всегда поражает цель.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Швеция
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
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