В Британии на видео показали действие минометного комплекса Mjlner

What fires four rounds in less than 10 seconds? Meet the #CV90 MjГ¶lner Mortar System, known as вЂњthe Hammer of ThorвЂќ. https://t.co/8zqwRFXAm6 pic.twitter.com/Zx6zdsdLOe — BAE Systems, Inc. (@BAESystemsInc) 31 РјР°СЏ 2019 Рі.

Британская военно-промышленная корпорация BAE Systems показала на видео стрельбу из самоходной минометной системы Mjölner, которая установлена на шасси шведской боевой машины пехоты Strf 90. Калибр системы - 120 миллиметров.

Как сообщается в информации на сайте компании, минометную систему разработало шведское подразделение BAE Systems Hägglunds. Она в состоянии вести разрушительный огонь по любой боевой технике, как колесной, так и гусеничной. Кроме того, Mjölner может увеличивать огневую мощь на конкретных участках.

Mjölner - это турель с двумя гладкоствольными стволами диаметром 120 миллиметров. Система может поворачиваться по горизонтали до 60 градусов, угол возвышения ствола от 45 до 85 градусов помогает достигать цели в широком диапазоне. Mjölner в состоянии сделать четыре выстрела менее чем за десять секунд.

Mjölner в переводе со скандинавской мифологии - молот бога Тора. Молот - очень грозное оружие и всегда поражает цель.

Светлана Цыганкова