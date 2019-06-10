Опубликованы кадры удара из ПТРК по внедорожнику морской пехоты ВСУ

В социальных сетях публикуется очередное видео с применением противотанковой управляемой ракеты на Донбассе. Автор видеоролика сообщает о том, что съёмка велась "весной 2019 года".

Источник изображения: topwar.ru

Украинский морской пехотинец на Донбассе

На кадрах можно видеть перемещающийся внедорожник. Когда он появляется из-за деревьев, на которых ещё нет листвы, производится выстрел из ПТРК. Заявлено, что события развиваются в районе города Докучаевска.

При этом говорится о том, что внедорожник принадлежал вооружённым силам Украина, а конкретно – 35-й бригаде морской пехоты ВСУ.

Эта бригада в течение достаточно длительного периода времени размещалась у линии разграничения сторон на том самом Докучаевском направлении.

Кто именно из украинских военнослужащих находился в этом автомобиле, не сообщается. С чьих конкретно позиций наносился удар и не мог ли он являться провокацией самих украинских радикалов, также не сообщается.

Нужно отметить, что в последнее участились публикации, на кадрах которых можно видеть применение именно ПТУР против автомобильной техники. Ранее эксперты уже задавались вопросом относительно того, насколько оправдано в таких целях применять ПТРК? Одно из предположений связывает с тем, что в автомобилях, ставших целями для противотанковых ракетных комплексов могли находиться важные лица из состава ВСУ и не только.

Видео: