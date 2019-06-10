Названы сроки завершения разработки ракеты А300 для белорусского "Полонеза-М"

В Вооружённые силы Белоруссии готовятся к будущим поставкам модернизированной версии РСЗО "Полонез-М". Система вместе с модернизированным тактическим боеприпасом А300 была в очередной раз представлена на выставке вооружений. Речь идёт о выставке MILEX-2019.

Источник изображения: topwar.ru

Разработка "Полонеза-М" Белоруссией осуществляется совместно с иностранным партнёром. При этом официальной информации о том, кто именно занят кооперацией по созданию этой реактивной установки залпового огня, нет. Предполагается, что речь идёт о Китае.

Разработка модернизированной версии ракеты А300 для "Полонеза-М" будет завершена, как утверждается, к 2021 году. В этой связи можно становится очевидно, что в полностью обновлённом варианте РСЗО для ВС РБ будет закупаться не ранее 2021 года.

Напомним, что в 2017 году испытания боеприпаса для "Полонеза" в Гомельской области показали его способность поражать цели на расстоянии почти 300 км. Если точнее – 298,5 км. Изначально сообщалось, что дальность поражения цели составляет 200 км. Но тогда речь шла о ракете А200. Увеличенные показали дали пищу для размышлений о модернизации, которая способна существенно повысить возможности РСЗО.

Белорусские разработчики отмечают, что новая ракета проектируется с учётом её повышенной маневренности. Также скорость её полёта будет выше, чем у предшественницы. Вероятность кругового отклонения от цели при этом будет менее 30 м.

Нужно отметить, что на сегодняшний день первоначальные версии РСЗО "Полонез" стоят на вооружении армий Белоруссии и Азербайджана.