Обнаружено тело пилота F-35 сил самообороны Японии

Из Японии поступают сообщения о том, что тело пилота истребителя F-35A сил японской самообороны было обнаружено спустя два месяца с момента катастрофы. Напомним, что истребитель 5-го поколения, который собирался по американской лицензии на одном из японских авиастроительных заводов, упал в море северо-восточнее авиабазы Мисава. Самолётом управлял майор Акинори Хосоми.

Источник изображения: topwar.ru

В сообщениях СМИ говорится о том, что командование не раскрывает точных координат акватории Тихого океана, где было обнаружено тело японского лётчика. По всей видимости, японские власти опасаются, что это позволит потенциальному противнику определить и местонахождение основных частей упавшего в море истребителя.

Напомним, что несколько дней назад в Токио заявили о якобы прекращении поисков обломков самолёта и тела Акинори Хосоми. Судя по приходящей информации, эти заявления оказались лукавством. Возможно, японцы и помогавшие им в поисках американцы обнаружили и бортовые самописцы F-35.

Нужно отметить, что никаких официальных заявлений о возможных причинах катастрофы F-35 японские власти не представили до сих пор. Одной из приоритетных версий экспертов является версия об отказе бортового оборудования – системы подачи кислорода.