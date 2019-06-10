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10.06.2019
Военное обозрение

Индия срочно закупает израильские умные бомбы для Су-30МКИ

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Индийские ВВС подписали соглашение о покупке модулей для превращения бомб для Су-30МКИ в умные. Сумма сделки должна составить около 3 миллиардов рублей.

Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы Индии заключили срочный контракт на покупку умных модулей для бомб SPICE-2000. Благодаря новому контракту бомбы SPICE можно будет устанавливать на Су-30МКИ.

До сих пор единственным самолетом ВВС Индии, способным наносить удары бомбами SPICE израильского производства по вражеским целям, являлся Dassault Mirage 2000. Нью-Дели давно планировало расширить номенклатуру вооружений Су-30МКИ, являющегося самым массовым истребителем местных военно-воздушных сил: на данный момент на балансе индийских ВВС их около 250.

Сумма сделки составляет 3 миллиарда рупий (это около 2,8 миллиарда рублей). Первые слухи о ней появились в феврале.

На 60 км с точностью менее 3 метров

SPICE является управляемой планирующей авиационной бомбой разработки компании "Рафаэль". Система управления и наведения инерциальная, включающая GPS, ТВ или тепловизионное наведение на завершающем этапе полёта. Используемая головка самонаведения, взятая с управляемых ракет "Попай", имеет большой угол обзора. Управление оператором не требуется, сканирование изображения проходит в автономном режиме. Согласно информации израильского военного эксперта Олега Грановского, "SPICE сочетает простоту применения JDAM с точностью УР и УАБ с ТВ-наведением".

Источник изображения: topwar.ru

Де-факто SPICE-2000 является модулем управления, который может крепится на различные БЧ. Также на данный момент существуют противобункерные версии Spice.

В частности в варианте использования с авиационной бомобой Mark 84, SPICE-2000 способен уничтожать целые здания.

Дальность планирования бомбы – около 60 км. Точность попадания в цель (КВО) - менее 3 метров, вероятность попадания – 95%. В память бомбы может быть занесено до 100 целей, а экипаж ударного истребителя может перенацелить ее в воздухе.

В руках индийских ВВС бомбы оказались неэффективны

Известно, что SPICE-2000 были закуплены Нью-Дели в количестве 200 штук несколько лет назад. Истребители ВВС Индии использовали эти бомбы для удара, нанесенного 26 февраля по тренировочным лагерям группировки Джаиш-и-Мохаммад, расположенных на территории Пакистана. Эта атак была проведена в ответ на теракт, унесший в середине февраля жизни 44 индийских резервистов.

Эксперты Австралийского института стратегической политики (АИСП - ASPI) оценили тогда эффективность удара как низкую, и сообщили, что они не достигли цели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Израиль
Индия
Пакистан
Продукция
JDAM
Mark 84
Mirage-2000
Су-30
Су-30МК
Компании
Dassault
Проекты
GPS
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4 комментария
№1
10.06.2019 11:05
А они случаем не ими мазали в Пакистане не так давно?
+2
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№2
10.06.2019 11:25
Точно. Там же так и написано:
Цитата, q
В руках индийских ВВС бомбы оказались неэффективны
Известно, что SPICE-2000 были закуплены Нью-Дели в количестве 200 штук несколько лет назад. Истребители ВВС Индии использовали эти бомбы для удара, нанесенного 26 февраля по тренировочным лагерям группировки Джаиш-и-Мохаммад, расположенных на территории Пакистана. Эта атак была проведена в ответ на теракт, унесший в середине февраля жизни 44 индийских резервистов.

Эксперты Австралийского института стратегической политики (АИСП - ASPI) оценили тогда эффективность удара как низкую, и сообщили, что они не достигли цели.
0
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№3
10.06.2019 12:24
Цитата, gerrfrost сообщ. №2
Я тут малёх обленился: саму статью ПОЛНОСТЬЮ не прочёл, а только верхний абзац. Спасибо :D

А про Индусов и умные бомбы: сразу напрашивается песня Высоцкого про какой-то сорт дерева...
+2
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№4
10.06.2019 13:48
Цитата, Makc сообщ. №3
Я тут малёх обленился:
Я сам такой, бывает.
0
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