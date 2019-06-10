NASA намерено отправить космического туриста на МКС уже в 2020 году

Американское космическое агентство NASA планирует открыть Международную космическую станцию для посещения туристами и других коммерческих целей.

Как пишет BBC, ссылаясь на источники в NASA, МКС станет доступна для туристов уже с 2020 года по цене 35000 долларов США за ночь.

При этом в агентстве уточнили, что частным астронавтам будет разрешено путешествовать на МКС до 30 дней, а доставлять их туда и забирать обратно будут американские космические корабли.

По словам заместителя директора МКС Робин Гатенс, ежегодно на станцию будут летать по 2 "короткие частные миссии". Доставкой и возвращением туристов займутся две частные компании, нанятые НАСА.

Одна из них - SpaceX Илона Маска, которая будет использовать свою капсулу Dragon, а вторая - Boeing, который строит космический корабль под названием Starliner.