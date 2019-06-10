Представлены последствия подрыва MRAP Oshkosh армии США в Нигере

В сети появились фотографии результатов подрыва бронемашины армии США на территории африканского государства Нигер.

Источник изображения: topwar.ru

Колёсный бронеавтомобиль MRAP Oshkosh M-ATV сил специальных операций армии США подорвался на мине или самодельном взрывном устройстве. При этом один из главных вопросов, который возникает в данном случае: что американский контингент делает в Нигере?

По официальной версии, американский спецназ оказывает поддержку местным вооружённым силам в борьбе с боевиками, аффилированными с террористической группировкой ИГИЛ (*запрещена в России).

Одно из направлений боевого патрулирования – приграничные районы Нигера и Мали. Наиболее массовое скопление боевиков в Нигере наблюдается в регионах Тахуа и Тиллабери.

По опубликованным фотографиям можно сделать вывод о полном уничтожении передней части Oshkosh и сохранении отсека для экипажа. Это свидетельствует о том, что разработанная для таких бронемашин система противоминной защиты дала результаты. Никаких сколько-нибудь серьёзных повреждений внутри колёсного (4х4) бронеавтомобиля нет. Сама бронемашина выполнена таким образом, что имеет возможности по использованию дополнительных бронеэлементов. Но на фото видно, что речь идёт о "штатной" бронекомплектации.

Экипаж, по последним сведениям, остался жив.

При этом нет данных о мощности мины (или самодельного взрывного устройства).