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10.06.2019
Военное обозрение

Представлены последствия подрыва MRAP Oshkosh армии США в Нигере

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В сети появились фотографии результатов подрыва бронемашины армии США на территории африканского государства Нигер.

Источник изображения: topwar.ru

Колёсный бронеавтомобиль MRAP Oshkosh M-ATV сил специальных операций армии США подорвался на мине или самодельном взрывном устройстве. При этом один из главных вопросов, который возникает в данном случае: что американский контингент делает в Нигере?

По официальной версии, американский спецназ оказывает поддержку местным вооружённым силам в борьбе с боевиками, аффилированными с террористической группировкой ИГИЛ (*запрещена в России).

Одно из направлений боевого патрулирования – приграничные районы Нигера и Мали. Наиболее массовое скопление боевиков в Нигере наблюдается в регионах Тахуа и Тиллабери.

По опубликованным фотографиям можно сделать вывод о полном уничтожении передней части Oshkosh и сохранении отсека для экипажа. Это свидетельствует о том, что разработанная для таких бронемашин система противоминной защиты дала результаты. Никаких сколько-нибудь серьёзных повреждений внутри колёсного (4х4) бронеавтомобиля нет. Сама бронемашина выполнена таким образом, что имеет возможности по использованию дополнительных бронеэлементов. Но на фото видно, что речь идёт о "штатной" бронекомплектации.

Экипаж, по последним сведениям, остался жив.

При этом нет данных о мощности мины (или самодельного взрывного устройства).

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Мали
Нигер
Россия
США
Продукция
M-ATV
Компании
Oshkosh
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