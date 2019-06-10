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10.06.2019
ТАСС

На дне Черного моря у побережья Кубани разминировали боеприпасы

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Катер проекта 21980 "Грачонок"
Катер проекта 21980 "Грачонок".
Источник изображения: http://www.tetis-pro.ru/

Военнослужащие обезвредили более 30 взрывоопасных предметов

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Водолазы Новороссийской военной морской базы Черноморского флота (ЧФ) завершили работы по отчистке акватории Черного моря у берегов Краснодарского края, где обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, говорится в предоставленном журналистам сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

"Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота завершили работы по очистке акватории Черного моря в районе Кавказского побережья от боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В течение 10 дней водолазы обезвредили более 30 взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, авиационные бомбы и якорные мины, залегающие на глубинах до 10 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные о том, где находятся взрывоопасные предметы, поступили от специализированной организации, занимающейся дистанционным магнитометрическим и гидролокационным обследованием морского дна. Для выполнения работ по разминированию задействовали противодиверсионный катер "Грачонок" с группой водолазов, боеприпасы уничтожали на месте дистанционным подрывом с использованием электродетонаторов.

Ранее сообщалось, что в самом Новороссийске, его пригороде и в море неподалеку от города осталось множество боеприпасов времен Великой Отечественной войны, часть из которых - неразорвавшиеся.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
21980 Грачонок
ЧФ
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