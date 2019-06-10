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10.06.2019
Военное обозрение

Китай намекнул американским Dell и Microsoft на возможные проблемы

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В ходе Петербургского международного экономического форума стало известно о том, что Китай действительно составляет перечень ненадёжных с точки зрения партнёрства американских компаний. В Китае не особенно скрывают, что компании, которые окажутся в списке, могут столкнуться с серьёзными трудностями при продвижении своих товаров и услуг на мировом рынке, если поддержат администрацию США в тех ограничениях, которые вводятся в отношении китайского бизнеса.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Китайский "чёрный список" американских компаний является пока информационным ответом на то давление, которое Вашингтон оказывает на Huawei. Если американское давление продолжится, то ответ из информационного превратится в практический непосредственно на экономическом поле.

На минувшей неделе китайские чиновники провели встречи с представителями американских компаний Dell и Microsoft. Чиновники КНР, как пишет NYT, намекнули представителям этих компаний, что те могут столкнуться с серьёзными проблемами в случае отказа от взаимной торговли технологиями.

Эксперты обсуждают вопрос о том, какие именно проблемы Китай может создать американским компаниям. Один из вариантов – отказ от экспорта в США редкоземельных металлов, объёмы использования которых в последние годы растут высокими темпами. Другой вариант – массовый "сброс" акций американских компаний, что способно привести к обрушению котировок и миллиардным потерям со стороны США.

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