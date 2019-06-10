Войти
10.06.2019
Известия.ru

Российский грузовой корабль "Прогресс" покинет МКС 29 июля

516
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-11" покинет Международную космическую станцию (МКС) 29 июля. Об этом свидетельствует презентация NASA.

Отмечается, что его место на станции займет корабль "Прогресс МС-12", запуск которого намечен на 31 июля, пишет "РИА Новости". "Прогресс МС-11" доставил на станцию около 2 т грузов 4 апреля.

3 июня начался очередной набор в отряд космонавтов "Роскосмоса", который продлится до 1 июня 2020 года. 25 июня на Землю с МКС должны вернуться космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

"Прогресс" — серия транспортных беспилотных грузовых космических кораблей (ТГК), выводимых на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз". Они доставляют на МКС множество грузов, в том числе медикаменты, продукты и научное оборудование.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Медицина
МКС
Прогресс ТГК
Союз РН
Похожие новости
10.08.2015
Россия будет использовать "Союз-ФГ" для пилотируемых полетов как минимум до 2020 года
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
19.03.2013
«У России должна быть независимая космическая политика»
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
19.11.2009
Нам чужого космоса не надо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:26
  • 5
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:42
  • 27
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР