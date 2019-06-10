Российский грузовой корабль "Прогресс" покинет МКС 29 июля

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-11" покинет Международную космическую станцию (МКС) 29 июля. Об этом свидетельствует презентация NASA.

Отмечается, что его место на станции займет корабль "Прогресс МС-12", запуск которого намечен на 31 июля, пишет "РИА Новости". "Прогресс МС-11" доставил на станцию около 2 т грузов 4 апреля.

3 июня начался очередной набор в отряд космонавтов "Роскосмоса", который продлится до 1 июня 2020 года. 25 июня на Землю с МКС должны вернуться космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

"Прогресс" — серия транспортных беспилотных грузовых космических кораблей (ТГК), выводимых на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз". Они доставляют на МКС множество грузов, в том числе медикаменты, продукты и научное оборудование.