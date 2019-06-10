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10.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию

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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.

Лорд заявила, что США "высоко оценивают" американо-турецкий диалог и стратегическое партнерство, однако в Вашингтоне разочарованы тем, что Анкара решила направить персонал в Россию "для тренировки на системах С-400", передает РИА "Новости".

Она подчеркнула, что "С-400 несовместим с F-35", и американская сторона сообщала "на всех уровнях", что "Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400".

Лорд добавила, что ни один из этих шагов не является необратимым. Например, "если Турция решит отказаться от поставки С-400, мы с нетерпением ждем восстановления обычной деятельности по программе".

Она добавила, что Вашингтон даст турецким специалистам, связанным с F-35, достаточно времени, чтобы они смогли покинуть США до 31 июля, если США и Турция не договорятся.

По ее словам, "чтобы облегчить упорядоченное прекращение участия Турции в мероприятиях по управлению программой F-35", Турция не будет участвовать в ежегодном круглом столе по F-35 12 июня.

Запланированные обновления нормативных документов программы будут проводиться также без участия представителей Анкары.

При этом прекращение представителей Турции в тренировках на F-35 не повлияет на более широкое сотрудничество F-35.

Лорд сообщила, что турецкая сторона производит 937 запчастей, более 400 из них – из единственного источника. США работают с Lockheed Martin и с Pratt & Whitney, чтобы найти альтернативу турецкому производству.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США свернут сотрудничество с Турцией по F-35, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400.

При этом в мае США уже выдвигали Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400.

Москва назвала такие требования США к Турции "непозволительными". Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем. Тогда США решили наказать Турцию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
Персоны
Эрдоган Реджеп
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