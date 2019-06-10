"А они загорают": в мире удивились спокойствию моряков России

Соловьев поразился выдержке российских моряков при маневре крейсера США

Интернет-пользователей поразила реакция экипажа "Адмирала Виноградова" на сближение с американским ракетным крейсером, произошедшее накануне в Восточно-Китайском море. Они обратили внимание, что в то время, пока на корабле ВМС США "царила абсолютная паника", российские моряки "загорали" на палубе.

Иностранные интернет-пользователи оценили реакцию российских моряков с большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" на сближение с американским ракетным крейсером, которое произошло накануне в Восточно-Китайском море, передает ФАН.

Так, комментаторы в твиттере особое внимание обратили на российских моряков, которые во время инцидента "загорали" на палубе судна. "В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца", - написал patricksavalle.

Другой пользователь под ником Senjo41A посчитал, что "российские моряки просто расслабляются". Еще один юзер предположил, что военнослужащие России "хорошо проводят время на борту".

"CNN осветил сближение российского и американского военных кораблей излишне воинственно, создав при этом картину преднамеренного нападения со стороны России, тогда как загорающие в такой рискованной ситуации российские моряки явно свидетельствуют о том, что все это было случайностью!" - отметил комментатор HornedPoet.

"Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!" - выразил мнение flseniel.

Ранее американские Военно-морские силы (ВМС) завили, что действия российских военных были "опасными и непрофессиональными". Власти США отметили, что российские моряки поставили под угрозу безопасность американского экипажа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС США.

"Проводя операцию в Филиппинском море, российский большой противолодочный корабль проекта "Удалой" [по классификации РФ проект 1155] совершил опасный маневр в отношении корабля ВМС США Chancellorsville", - цитирует ТАСС официального представителя 7-го флота ВМС США Клейтон Досс. Отметим, что по информации Тихоокеанского флота (ТОФ) России, инцидент произошел в Восточно-Китайском море.

Как отметили в американских ВМС, российский большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" приблизился к ракетному крейсеру Соединенных Штатов на слишком близкое расстояние - 15-30 м. Из-за этого экипажу американского корабля якобы пришлось резко изменить направление и уйти в сторону, чтобы избежать столкновения.

Кроме того, Досс считает сообщение ТОФ России "пропагандой". Отметим, что по версии российского флота, изменить свой курс пришлось именно "Адмиралу Виноградову", а не USS Chancellorsville. Инцидент произошел в пятницу, 7 июня, в 06:35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря. Во время параллельного движения авианосной ударной группы ВМС США и отряда кораблей ТОФ американский крейсер резко пересек направление судна России, пройдя перед его носом в 50 м.

"На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - рассказали в ТОФ.

Между тем в сеть выложили видео этого инцидента. На кадрах, снятых с американского судна USS Chancellorsville видно, как параллельно ему на близком расстоянии движется российский "Адмирал Виноградов". Кроме того, в интернет попала видеозапись, также якобы сделанная с борта корабля ВМС США. Автор ролика то приближая, то отдаляя изображение российского судна, показывает, как на борту за происходящим спокойно наблюдают моряки, расположившись на палубе.

Отметим, что в твиттере также есть кадры, на которых виден след изменения курса российского корабля. Изображения разместила американская журналистка Барбара Старр, передает РИА "Новости". Снимок сделан с дальнего расстояния, но на нем отчетливо виден момент опасного сближения военных кораблей.

Этот инцидент, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, являлся небезопасным, в том числе с политической точки зрения.

"Вот такой инцидент со столкновением двух военных кораблей США и России, который чуть было не произошел в Восточно-китайском море, чреват резким обострением между двумя странами. Особенно в атмосфере постоянной истерии вокруг России в политических кругах США. Хождение по лезвию бритвы", - отметил сенатор.

В то же время, парламентарий Франц Клинцевич считает, что американский крейсер мог совершить сближение с "Адмиралом Виноградовым" ради показной, легкомысленной храбрости, передает ФАН.

"Весьма вероятно, что имела место бравада, бесцельно-дерзкая выходка командования крейсера, то, что мы называем эксцессом исполнителя", - выразил свое мнение политик.

По его мнению, американские моряки возможно и не выполняли чьи-то указания, однако списывать инцидент на случайность не стоит, считает Клинцевич. Он отметил, что профессионализм американских моряков достаточно высок.

При этом он считает недопустимым подобное поведение на фоне и без того сложных отношений России и США. "Не хватало еще, чтобы чья-то показная, легкомысленная храбрость привела к серьезному конфликту", - добавил он.

Кроме того, он выразил мнение, что крейсер ВМС США мог сделать такой маневр, надеясь на то, что экипаж "Адмирала Виноградова" не сможет уйти от столкновения. "Но наши моряки с честью вышли из непростой ситуации", - заключил сенатор.

Телеведущий Владимир Соловьев также прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером. "Вот это выдержка!" - написал журналист.

Ангелина Мильченко