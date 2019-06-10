"А они загорают": в мире удивились спокойствию моряков России
Соловьев поразился выдержке российских моряков при маневре крейсера США
Интернет-пользователей поразила реакция экипажа "Адмирала Виноградова" на сближение с американским ракетным крейсером, произошедшее накануне в Восточно-Китайском море. Они обратили внимание, что в то время, пока на корабле ВМС США "царила абсолютная паника", российские моряки "загорали" на палубе.
Иностранные интернет-пользователи оценили реакцию российских моряков с большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" на сближение с американским ракетным крейсером, которое произошло накануне в Восточно-Китайском море, передает ФАН.
Другой пользователь под ником Senjo41A посчитал, что "российские моряки просто расслабляются". Еще один юзер предположил, что военнослужащие России "хорошо проводят время на борту".
"CNN осветил сближение российского и американского военных кораблей излишне воинственно, создав при этом картину преднамеренного нападения со стороны России, тогда как загорающие в такой рискованной ситуации российские моряки явно свидетельствуют о том, что все это было случайностью!" - отметил комментатор HornedPoet.
"Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!" - выразил мнение flseniel.
Ранее американские Военно-морские силы (ВМС) завили, что действия российских военных были "опасными и непрофессиональными". Власти США отметили, что российские моряки поставили под угрозу безопасность американского экипажа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС США.
"Проводя операцию в Филиппинском море, российский большой противолодочный корабль проекта "Удалой" [по классификации РФ проект 1155] совершил опасный маневр в отношении корабля ВМС США Chancellorsville", - цитирует ТАСС официального представителя 7-го флота ВМС США Клейтон Досс. Отметим, что по информации Тихоокеанского флота (ТОФ) России, инцидент произошел в Восточно-Китайском море.
Кроме того, Досс считает сообщение ТОФ России "пропагандой". Отметим, что по версии российского флота, изменить свой курс пришлось именно "Адмиралу Виноградову", а не USS Chancellorsville. Инцидент произошел в пятницу, 7 июня, в 06:35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря. Во время параллельного движения авианосной ударной группы ВМС США и отряда кораблей ТОФ американский крейсер резко пересек направление судна России, пройдя перед его носом в 50 м.
"На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - рассказали в ТОФ.
Между тем в сеть выложили видео этого инцидента. На кадрах, снятых с американского судна USS Chancellorsville видно, как параллельно ему на близком расстоянии движется российский "Адмирал Виноградов". Кроме того, в интернет попала видеозапись, также якобы сделанная с борта корабля ВМС США. Автор ролика то приближая, то отдаляя изображение российского судна, показывает, как на борту за происходящим спокойно наблюдают моряки, расположившись на палубе.
Этот инцидент, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, являлся небезопасным, в том числе с политической точки зрения.
"Вот такой инцидент со столкновением двух военных кораблей США и России, который чуть было не произошел в Восточно-китайском море, чреват резким обострением между двумя странами. Особенно в атмосфере постоянной истерии вокруг России в политических кругах США. Хождение по лезвию бритвы", - отметил сенатор.
В то же время, парламентарий Франц Клинцевич считает, что американский крейсер мог совершить сближение с "Адмиралом Виноградовым" ради показной, легкомысленной храбрости, передает ФАН.
"Весьма вероятно, что имела место бравада, бесцельно-дерзкая выходка командования крейсера, то, что мы называем эксцессом исполнителя", - выразил свое мнение политик.
По его мнению, американские моряки возможно и не выполняли чьи-то указания, однако списывать инцидент на случайность не стоит, считает Клинцевич. Он отметил, что профессионализм американских моряков достаточно высок.
При этом он считает недопустимым подобное поведение на фоне и без того сложных отношений России и США. "Не хватало еще, чтобы чья-то показная, легкомысленная храбрость привела к серьезному конфликту", - добавил он.
Кроме того, он выразил мнение, что крейсер ВМС США мог сделать такой маневр, надеясь на то, что экипаж "Адмирала Виноградова" не сможет уйти от столкновения. "Но наши моряки с честью вышли из непростой ситуации", - заключил сенатор.
Телеведущий Владимир Соловьев также прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером. "Вот это выдержка!" - написал журналист.
Ангелина Мильченко
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются