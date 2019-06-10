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10.06.2019
Военное обозрение

В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35

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Американская компания Lockheed Martin убедила эксплуатантов истребителей пятого поколения F-35 в целесообразности очередного обновления программного обеспечения, обеспечивающего работу блоков и систем боевого самолёта. Компания решила создать 4-ю версию этого ПО – Block 4.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

На эти цели из бюджета ВМС США были выделены денежные средства в размере 1,8 млрд долларов. Но средства пойдут на новый этап модернизации F-35 Lightning II Block 4, принадлежащих не только военно-морским силам, но также ВВС и Корпусу морской пехоты США. Далее планируется реализовать обновление и для иностранных партнёров, которые ранее приобрели F-35 у американской компании.

Специалисты Lockheed Martin, объясняя, на какие конкретно цели пойдут почти 2 млрд долларов, говорят о том, что итоговая работа состоит "в создании примерно 8 млн строк программного кода". Если это так, то программисты американской компании собираются создавать одну строку программного кода более чем за 220 долларов.

Из сообщения представителя компании:

Обновление программного обеспечения очень важно, так как оно способно обеспечить не только улучшение управления полётом, но и интеграционный контроль всех датчиков F-35. В свою очередь это позволит пилоту сформировать полное представление и ходе выполнения боевой задачи.

Добавляется, что программный комплекс Block 4 "содержит более 50 усовершенствований для противодействия воздушным и наземным угрозам со стороны России и Китая".

Обновление ПО, как сообщают в компании, увеличивать дальность распознавания цели, повышает эффективность прицеливания.

Ожидается, что обновление ПО всех намеченных F-35 будет завершено в 2026 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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2 комментария
№1
10.06.2019 14:22
Цитата
программисты американской компании собираются создавать одну строку программного кода более чем за 220 долларов
Хорошие расценки. А говорят, только в России пилят бюджет создавая ПО для государства.
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№2
10.06.2019 14:31
Так и надувается ВВП.
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