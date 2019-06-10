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10.06.2019
Военное обозрение

МиГ-29 ВВС Индии "потерял" топливный бак

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Из Индии приходят сообщения об инциденте перед выполнением планового тренировочного полёта. По последним данным, речь идёт об эксплуатации истребителя МиГ-29 ВВС Индии.

Источник изображения: ANI

Пресс-служба ВВС Индии сообщает, что во время взлёта с одного из аэродромов штата Гоа у истребителя произошло отсоединение топливного бака. МиГ-29, "потерявший" бак, продолжил взлёт, а бак с топливом ударившись о "бетонку" на большой скорости взорвался. При этом пламя и взрывная волна не повлияли на боевой истребитель. К счастью, обошлось без жертв. Самолёт также не получил каких-либо повреждений.

В результате взрыва топливного бака истребителя над территорией аэродрома поднялся многометровых столб чёрного дыма. Ветром его стало сносить в направлении жилых кварталов. На месте происшествия работали несколько пожарных команд, включая пожарную команду аэродрома.

На данный момент работает комиссия, которая выясняет причины отсоединения топливного бака. Аэродром был закрыт. Его эксплуатация возобновилась некоторое время назад после полной расчистки взлётно-посадочной полосы. Примечательно, что речь идёт об аэродроме Даболим, который на Гоа имеет фактически двойное назначение, выполняя функции и гражданского аэропорта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
МиГ-29
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