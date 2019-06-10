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10.06.2019
ТАСС

Рогозин провел в КБ "Арсенал" совещание по развитию космической ядерной энергетики

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Делегация руководства госкорпорации провела также инспекцию хода работ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил конструкторское бюро и завод "Арсенал" в Санкт-Петербурге, где провел совещание по развитию космической ядерной энергетики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Делегация руководства государственной корпорации "Роскосмос" во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным посетила в Санкт-Петербурге КБ "Арсенал" и одноименный завод, где провела инспекцию хода работ и совещание по развитию российской космической ядерной энергетики", - говорится в пресс-релизе.

Других подробностей не сообщается.

Согласно информации на сайте предприятия, АО "Конструкторское бюро "Арсенал" имени М. В. Фрунзе" является одним из ведущих разработчиков космической техники и средств функционального обеспечения кораблей. Входит в состав госкорпорации "Роскосмос".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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ЯЭУ
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