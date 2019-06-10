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10.06.2019
Lenta.ru

Рогозин отказался брать Маска на работу в "Роскосмос"

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Сергей Гунеев / РИА Новости

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не станет брать на работу основателя SpaceX Илона Маска. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает ТАСС.

На вопрос журналиста о том, стоит ли пригласить Маска на работу в "Роскосмос" для создания многоразовых ракет, Рогозин ответил отрицательно, уточнив, что "нужно своих поднять".

Глава "Роскосмоса" также заявил, что не против встретиться с основателем SpaceX. "Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю", — сказал Рогозин.

В то же время он отметил, что не будет приглашать Маска на встречу специально. "Он занятый человек, я занятый человек, чего его приглашать-то?" — пояснил руководитель российской государственной корпорации.

В марте сообщалось, что Маск поблагодарил Рогозина за поздравления с успешным возвращением американского космического корабля Crew Dragon. "Спасибо от имени SpaceX. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой", — написал Маск в Twitter.

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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