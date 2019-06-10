Ставки российско-индийской оборонной компании БраМос растут
BrahMos.
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Стоимость российско-индийской военно-промышленной компании BrahMos Aerospace Private Limited достигла 5,7 миллиардов долларов.
По сообщению индийского информационного агентства "Джагран", совместное российско-индийское предприятие, созданное при участии "НПО Машиностроения" в 1998 году, с тех пор подорожало более чем в три раза.
Основным заказчиком сверхзвуковых ракет "БраМос" являются вооруженные силы Индии, причем ракета устанавливается как на кораблях, так и на самолетах и наземных пусковых установках.
Директор предприятия с индийской стороны Судхир Мишра сообщил журналистам, что несколько иностранных государств проявили интерес к покупке гиперзвуковых "БраМосов", однако не назвал эти страны.
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