Ставки российско-индийской оборонной компании БраМос растут

Стоимость российско-индийской военно-промышленной компании BrahMos Aerospace Private Limited достигла 5,7 миллиардов долларов.

По сообщению индийского информационного агентства "Джагран", совместное российско-индийское предприятие, созданное при участии "НПО Машиностроения" в 1998 году, с тех пор подорожало более чем в три раза.

Основным заказчиком сверхзвуковых ракет "БраМос" являются вооруженные силы Индии, причем ракета устанавливается как на кораблях, так и на самолетах и наземных пусковых установках.

Директор предприятия с индийской стороны Судхир Мишра сообщил журналистам, что несколько иностранных государств проявили интерес к покупке гиперзвуковых "БраМосов", однако не назвал эти страны.