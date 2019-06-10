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10.06.2019
Военно-промышленный курьер

Вице-премьер Борисов: в аварии "Суперджета" виноват человеческий фактор

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Источник изображения: vpk-news.ru

Во время аварийной посадки в Шереметьево пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) испытал перегрузки, на которые не был рассчитан.

Такое заявление сделал российский вице-премьер Юрий Борисов. Выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он подчеркнул, что к самому воздушному судну претензий нет, так как у него неисправностей выявлено не было.

"У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8 g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может", - цитирует Борисова РИА Новости.

По его мнению, причиной авиакатастрофы стала "совокупность факторов, в том числе и человеческих".

"Сегодня нет никаких подтверждений, что авиакатастрофа в Шереметьево произошла по вине самолета. Претензий к самолету, как к техническому средству, нет, и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям", — пояснил вице-премьер.

Самолет SSJ 100 "Аэрофлота" загорелся при аварийной посадке в Шереметьево 5 мая. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Персоны
Борисов Юрий
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