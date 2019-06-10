Югославский "Калашников" и бонусы

Стрельба из автомата "Застава" M92 с барабанным магазином на 75 патронов — зрелище, приятное для глаз

Американская оружейная фирма JMac Customs LLC специализируется на производстве узлов, деталей и аксессуаров для тюнинга оружия семейства автомата Калашникова и ему подобных, а потому не стоит удивляться, что YouTube-канал фирмы полон роликов со стрельбой из всевозможных вариантов "калаша" — польских, румынских, болгарских и прочих. В данном случае бессменная ведущая канала Эшли Макмиллион, женщина несомненных достоинств, демонстрирует стрельбу из югославского автомата "Застава" M92 с барабанным магазином на 75 патронов.