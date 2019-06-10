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10.06.2019
ТАСС

Глава ILS: в США не вводится полный запрет на запуски коммерческих спутников на ракетах РФ

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Компания ILS
Компания International Launch Services (ILS).
Источник изображения: www.satellite-evolution.com

Керк Пайшер отметил, что ограничения коснутся только выведения спутников в интересах Минобороны и аппаратов двойного назначения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Государственные органы США не вводят ограничения на использование российских носителей для запуска коммерческих спутников на орбиту. Об этом сообщил журналистам президент американской компании International Launch Services (ILS) Керк Пайшер в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Законодательство не вводит каких-либо ограничений относительно использования российских носителей в коммерческих целях", - сказал Пайшер.

Как уточнил президент ILS, ограничения коснутся только выведения спутников в интересах Минобороны и аппаратов двойного назначения. За всю историю запусков, подчеркнул Пайшер, первая категория не выводилась ни разу, а вторая ранее запускалась один раз в два года. Также государственные органы не смогут использовать в оборонных целях спутники, запущенные на российских ракетах как коммерческие.

Пайшер убежден, что отрицательное влияние закона будет минимальным. "Мы не думаем, что негативные последствия для нас будут большими. Если рассмотреть полный объем санкций, в настоящее время нет ни одной санкции, которая создала бы препятствие для выведения коммерческой нагрузки на российских носителях", - заключил президент ILS.

International Launch Services (ILS) - американская компания, мажоритарная доля в которой принадлежит Государственному космическому научно-производственному центру (ГКНПЦ) имени Хруничева. Она занимается продвижением носителей "Протон" и "Ангара 1.2" на международном рынке и других космических услуг.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
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